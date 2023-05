Deliverect, vorig jaar nog gewaardeerd op liefst 1,4 miljard dollar, doet een eerste overname. Het neemt ChatFood, met hoofdzetel in Dubai, over voor een niet bekendgemaakt bedrag.

Met de overname wil Deliverect zijn software-aanbod voor restaurants uitbreiden. De snelgroeiende techbelofte kan geen financiële cijfers vrijgeven, maar zou zijn omzet vorig jaar meer dan verdubbeld hebben.

Onlinebestellingen

Deliverect werd opgericht in 2018 en biedt software aan om onlinebestellingen voor maaltijden en snacks gemakkelijker te verwerken. Dat gebeurt onder meer door de systemen van Takeway.com en Deliveroo te koppelen aan de kassasoftware die restaurants gebruiken.

Meer dan 41.000 restaurants gebruiken al de oplossing van Deliverect en die snelle groei verzilverde het bedrijf met een ongezien snel gestegen waardering. Begin 2022 haalde het 150 miljoen dollar op tegen een waardering van 1,4 miljard dollar, ongezien snel voor een jong bedrijf.

Lees hieronder verder

Een piepjonge eenhoorn Het van oorsprong Gentse Deliverect heeft zich in vier jaar tijd binnengewurmd in het selecte clubje van Belgische beloftevolle techbedrijven met een waardering van meer dan een miljard dollar, ook wel unicorns genoemd. Dat Belgische clubje bestond al uit Collibra (op 5,25 miljard dollar gewaardeerd in 2021), Odoo (2,5 miljard dollar, waardering dateert ook van 2021) en team.blue (meer dan een miljard dollar).

ChatFood

De 150 miljoen dollar was vorig jaar al bedoeld om het bedrijf een sterke financiële basis te geven om uit te breiden en ook om op overname-opportuniteiten in te gaan, zoals ChatFood. Dat is een nichespeler uit het Midden-Oosten, gespecialiseerd in restaurants de mogelijkheid te geven om bestellingen via sociale media vlot te laten verwerken. In plaats van naar de website van het restaurant te moeten gaan, of naar de app van een maaltijdbezorger, kunnen klanten via pakweg Facebook Messenger of Whatsapp een bestelling plaatsen.

Dat sluit allemaal mooi aan bij de corebusiness van Deliverect: restaurants de tools bieden om onlinebestellingen gemakkelijker te verwerken. “Dit is vooral een overname om ons product-aanbod te versterken. ChatFood had zo’n 2.000 restaurants als klant. Deliverect zal daardoor nu 43.000 klanten hebben. De komende maanden integreren we de diensten van ChatFood in onze software en gaan we die regio per regio uitrollen voor onze klanten”, zegt CEO Zhong Xu.

De Gentenaar met Chinese roots is een late dertiger, maar al een ervaren tech-ondernemer. Samen met Jan Hollez, nu CTO van Deliverect, had hij eerder al Posios opgericht, online en mobiele kassasoftware voor restaurants. Daar kregen ze het idee voor Deliverect, dat nog een veel groter succes aan het worden is.

Snelle groei in de VS

Xu verhuisde het afgelopen jaar naar New York om daar het Amerikaanse hoofdkwartier uit te breiden. “Het is onze snelst groeiende markt”, zegt Xu. “Kwartaal op kwartaal verdubbelt onze groei daar en ondertussen zit ongeveer een derde van al onze klanten in de VS. Ik ben naar daar verhuisd omdat je als Europees techbedrijf toch wel tegen een zwakkere reputatie en chauvinisme moet opboksen. Als je denkt dat Fransen chauvinistisch zijn, dan moet je eens met Amerikanen praten (glimlacht). Een Europees techbedrijf moet daar toch met een van de oorspronkelijke oprichters aanwezig zijn, om te tonen dat je het meent en ook omdat je hier zelf nog het beste kan uitleggen dat er ook buiten Silicon Valley goede software gemaakt wordt.”

Deliverect kende een snelle groei omdat de markt van de maaltijdbezorgers de voorbije jaren explodeerde. Toen de coronacrisis uitbrak, waren onlinebestellingen en thuisbezorgingen een levenslijn voor restaurants die moesten sluiten. Ondertussen kregen de maaltijdbezorgers, de partners van Deliverect, wel klappen. Nu de pandemie over is, gaan mensen weer gewoon op restaurant in plaats van maaltijden af te halen.

“De markt van e-commerce voor maaltijden en voeding groeit nog altijd, alleen iets minder snel. Het is nog altijd een zeer jonge markt. Ondertussen is het ook het klimaat veranderd voor techbedrijven (door de gestegen rente en economische onzekerheid, nvdr). Wij groeien nog altijd zeer snel, onze omzet is verdubbeld. Maar we letten nog meer op efficiëntie en zullen niet tot elke prijs groeien. We zijn een bedrijf met 500 medewerkers, met een hoofdzetel in Gent, en hebben dankzij die kapitaalronde een sterke balans met veel cash om onze plannen verder te kunnen uitvoeren.”