Bpost dreigt de persconsessie, het contract voor de bedeling van de kranten en tijdschriften, te verliezen. Volgens Xavier Bouckaert, CEO van Roularta en voorzitter van de magazinefederatie WeMedia, zou dat een goede zaak zijn. “Wij proberen een voorkeursrelatie aan te gaan met een speler die zich niet kandidaat heeft gesteld voor de concessie.”

Wat vindt u ervan dat bpost zijn persconcessie kan verliezen?

XAVIER BOUCKAERT. “Dat is geweldig nieuws, simpelweg omdat de prijzen in de tijdschriftenconcessie totaal onrealistisch zijn. Ze leggen ons tarieven op zonder ons te raadplegen en wij moeten gewoon de rekening betalen. We willen de concessietarieven niet. Ze zijn onaanvaardbaar. En zelfs als we het zouden willen, kunnen we het niet doen. Er komen volgend jaar miljoenen euro’s bij. Het is gewoon onmogelijk. En bovenal – en dat is mijn belangrijkste punt van kritiek – zijn dit geen marktprijzen. Als je ziet wat we volgend jaar in Nederland en Duitsland betalen – twee landen die, laten we dat niet vergeten, geen subsidies hebben – dan begrijp je gewoon niet wat er in België gebeurt. Ook in die twee landen zal er een stijging zijn, maar slechts van 13 procent. Terwijl we in België twee keer zoveel zouden betalen als dit jaar. En niemand kan ons vertellen waarom. Dat is verbijsterend.”

‘Niets weerhoudt ons ervan om een groot volume aan één speler toe te vertrouwen en de regio’s die moeilijker te dekken zijn over te laten aan degene die de concessie krijgt’ Xavier Bouckaert. CEO van Roularta en voorzitter van WeMedia

Wat beoogt u dan voor de toekomst?

BOUCKAERT. “We proberen al enige tijd alternatieven te vinden met andere partners buiten deze concessie. Dat betekent dat het zelfs voor bpost, als het niet in de concessie wordt opgenomen, een opportuniteit of een goede deal kan zijn. Want dan kunnen we, als ze dat willen, betere prijzen bedingen. Voor bpost kunnen tijdschriften immers met de post of met de pakketbezorging mee. Het betekent niet veel werk, of veel extra kosten. In ieder geval niet het equivalent van de concessieprijzen. En voor de lezers maakt het geen verschil, want er mag geen kwaliteitsverlies zijn in de bezorging. Maar ik weet niet wat hun strategie is, en alles zal afhangen van de prijzen.”

Het is dus de intentie de concessie te omzeilen?

BOUCKAERT. “Ja, in zekere zin. Je moet weten dat voor distributeurs die tijdschriften willen bezorgen, de concessie erg aantrekkelijk is, omdat de prijzen de facto hoog zijn. Het enige punt waarop kandidaten zich konden onderscheiden, was het al dan niet in rekening brengen van bezorging op de volgende dag, of bezorging binnen drie dagen. Dat is een belangrijke factor voor nieuwsmagazines, en Proximy moest hier waarschijnlijk op inspelen om het contract binnen te halen. Toch kunnen we, gezien deze volstrekt absurde prijzen, zonder de concessie. Daarom proberen we een voorkeursrelatie aan te gaan met een speler die zich niet kandidaat heeft gesteld voor de concessie. Natuurlijk zijn we realistisch genoeg om te weten dat we zeker niet al ons volume via een andere alleenverdeler kunnen verdelen. Maar niets weerhoudt ons ervan om een groot volume aan één speler toe te vertrouwen en de regio’s die moeilijker te dekken zijn over te laten aan degene die de concessie krijgt.

‘Ik denk dat het nog minstens tien jaar duurt voordat tijdschriften alleen maar digitaal worden gelezen’ Xavier Bouckaert

In principe garandeert de concessie ook de levering in minder goed toegankelijke gebieden.

BOUCKAERT. Ja, en daarom hebben we nog altijd een vergunning nodig voor minder toegankelijke gebieden. Kleine, afgelegen dorpen bijvoorbeeld. Voor hen zijn deze subsidies enigszins noodzakelijk om de bezorging aantrekkelijk te maken voor de bezorgdiensten. Maar deze subsidies worden ook ter discussie gesteld omdat de federale overheid denkt dat alles toch digitaal wordt. Helaas hebben tijdschriften een ander ritme. Dat is wat we ze al een jaar vertellen, maar ze willen het nog steeds niet begrijpen. Digitalisering is al een paar jaar aan de gang, maar het is een heel langzaam, heel geleidelijk proces. Ik denk dat het nog minstens tien jaar duurt voordat tijdschriften alleen maar digitaal worden gelezen. En tot die tijd moeten tijdschriften nog steeds bezorgd worden.”

Waarover gaat het? Lees meer hier: