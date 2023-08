Roularta-CEO Xavier Bouckaert: ‘Nieuwe tender voor magazinebedeling doet tarieven verdubbelen’

CEO Xavier Bouckaert van Roularta, uitgever van onder meer Trends, Knack en Libelle, is niet te spreken over de nieuwe tender voor de magazinebedeling. Dat zei hij in de marge van de presentatie van de halfjaarresultaten. “Wat de bedeling van magazines betreft, zien wij donkere wolken hangen.”

De nieuwe tender heeft betrekking op de bedeling van de magazines vanaf volgend jaar. Daarvoor hebben zowel de huidige houder Bpost als een Frans bedrijf zich kandidaat gesteld.

“In die tender worden prijzen vermeld waarvan wij geen weet hadden,” zei Bouckaert voor de camera’s van Trends/Kanaal Z. “We zijn daar ook niet over geconsulteerd geweest.”

“Als wij de berekeningen maken van die prijzen, dan worden wij volgend jaar wellicht geconfronteerd met een verdubbeling van de distributietarieven. Dat kan niet de bedoeling zijn, dat is gewoonweg niet haalbaar.”

Bouckaert, die ook voorzitter is van uitgeversfederatie WeMedia, stelt het gevoel te hebben “op het strafbankje te worden geplaatst”, terwijl de magazine-uitgevers geen betrokken partij waren bij het mogelijk problematisch tot stand gekomen contract voor de krantenbedeling. Dat zijn twee van elkaar losstaande contracten.

