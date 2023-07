Collectief ontslag: meer banen op de tocht in eerste halfjaar 2023 dan in volledig jaar 2022

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar hebben 45 ondernemingen een intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij kwamen de jobs van 3.924 werknemers in gevaar, blijkt donderdag uit statistieken van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het aantal bedreigde banen ligt zo na zes maanden al hoger dan in heel het jaar 2022, toen 3.705 ontslagen werden aangekondigd bij 61 ondernemingen. De FOD wijst er wel op dat 2022 een ‘zeer kalm’ jaar was, met het laagste aantal aangekondigde collectieve ontslagen in minstens tien jaar. ‘Het valt nog te bezien of 2023 een druk of een zeer druk jaar qua collectief ontslag wordt’, aldus de FOD.

De petrochemie was de zwaarst getroffen sector in de eerste helft van 2023, met 969 bedreigde banen. Er waren aankondigingen bij onder meer rubberproducent Arlanxeo in Zwijndrecht (278 aangekondigde ontslagen), het chemieconcern 3M Belgium in Zwijndrecht (250) en farmabedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse (201). In de textielsector kwamen in de eerste jaarhelft 642 banen op de tocht te staan door intenties tot collectief ontslag, in de metaalverwerkende nijverheid 508 jobs.

De aankondiging van een voornemen tot collectief ontslag is het startsein voor overleg tussen directie en vakbonden, de informatie- en raadplegingsprocedure. In de loop van dat overleg kan het aantal ontslagen vaak verminderd worden. Zo was er in april de intentie tot collectief ontslag van 192 werknemers bij de Colruyt-winkelmerken Dreamland en Dreambaby. In het ontwerpakkoord dat bonden en directie onlangs sloten, is nog sprake van 119 banen die verloren gaan.

In de eerste zes maanden van 2023 werd in 38 bedrijven de informatie- en raadplegingsprocedure afgerond. Van de 2.903 jobs die initieel op het spel stonden, gingen er nog 2.559 verloren, zo blijkt uit de statistieken. Gemiddeld kon dus 12 procent van de bedreigde banen nog gered worden.

