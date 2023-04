Colruyt voert herstructurering door: 192 werknemers van Dreamland en Dreambaby dreigen job te verliezen

De retailgroep Colruyt voert bij speelgoedwinkelketen Dreamland en babywinkel Dreambaby een herstructurering door. Eén van de 48 winkels van Dreamland en 5 van de 32 vestigingen van Dreambaby zouden sluiten. Dreamlands rivaal ToyChamp verwerft 75 procent van de aandelen van de speelgoedwinkelketen.

In een persbericht licht Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group, de beslissing toe: “Dit is voor ons als directie een moeilijke overweging geweest. We zijn er echter van overtuigd dat een dergelijke intentie ervoor kan zorgen dat de sterke merken van Dreamland en Dreambaby een toekomst zullen hebben in deze sterk evoluerende marktcontext.”

Rivaliserende speelgoedwinkelketens

Dreamland en Dreambaby, die samen 1.100 medewerkers tellen, zijn al een tijdje op de dool. Ze opereren “in een uitdagende markt die wordt gekenmerkt door stijgende concurrentie, volumes die onder druk staan, een verschuiving van offline- naar onlineconsumptie en veranderd klantengedrag”, klinkt het in een persbericht. Het feit dat mensen hun speelgoed meer en meer online inslaan, en dan vooral bij e-commercetitanen als bol.com en Amazon, speelt een grote rol bij de omzetdaling van beide ketens. Daarbovenop vreet de inflatie bij beide merken aan de verkoop en de winsten.

Dreamland-overnemer ToyChamp, opgericht in 2001 door CEO Koen Nolmans samen met zijn broers, is een Belgisch familiebedrijf. De voormalige concurrent van Dreamland bezit 33 speelgoedwinkels: 9 in België (in de provincies Antwerpen en Limburg) en 24 in Nederland. De overname zou moeten afgerond zijn eind dit jaar. Welke prijs daarmee gemoeid is, is niet bekend.

