Bonden en directie Delhaize overleggen met minister Dermagne

Op het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt volgende week donderdag een overleg plaats met de directie van Delhaize en de vakbonden. Dat bevestigen de socialistische vakbond en het kabinet van Dermagne dinsdag.

Dermagne had de vakbonden en de directie van Delhaize, die in een sociaal conflict verwikkeld zitten over de verzelfstandiging van alle winkels die de supermarktketen in eigen beheer heeft, drie weken geleden al opgeroepen om rond de tafel te komen zitten. Intussen staat een eerste afspraak in de agenda: donderdag 7 september om 18 uur.

Naast de vakbonden en de directie schuiven ook Dermagne zelf en de pas door hem aangestelde ‘facilitator’ in het dossier, Robert Tollet, aan tafel aan. De 76-jarige Tollet is voormalig voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en moet de sociaal bemiddelaar helpen om het sinds maart aanslepende overleg weer vlot te trekken. Er zijn ook al bijkomende vergaderingen vastgelegd, op 13 en 15 september.

Bij de eerste ontmoeting op het kabinet zou ook Delhaize-CEO Xavier Piesvaux present tekenen, en dat op uitdrukkelijke vraag van Dermagne, zegt Myriam Delmée van de vakbond BBTK. Volgens haar zal het de eerste keer zijn sinds 7 maart – de dag dat Delhaize de herstructurering aankondigde – dat de topman personeelsvertegenwoordigers persoonlijk zal ontmoeten.

Komende maandag, om 9.30 uur, staat daarnaast nog een gewone ondernemingsraad gepland bij Delhaize zelf, zo bevestigden de retailer zelf en de vakbonden. Ook het toekomstplan staat dan weer op de agenda. De vakbonden vrezen dat een nieuwe fase in de verzelfstandiging van de winkels wordt aangekondigd.