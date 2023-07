Het aandeel van het Gentse biotechbedrijf argenx schoot deze voormiddag de lucht in op de Brusselse beurs. Beleggers reageren op de positieve resultaten die argenx aankondigde voor een studie van zijn behandeling van de zeldzame zenuwziekte CIDP.

Het argenx-aandeel noteert op Euronext Brussels omstreeks 13 uur 27 procent hoger (424 euro) dan de vorige slotkoers (334 euro). Dat is een record voor het bedrijf.

Positieve resultaten met Vyvgart

Argenx meldde maandagochtend in een persbericht dat de behandeling met het medicijn Vyvgart tijdens een grootschalige patiëntenstudie effectief bleek voor de zeldzame zenuwziekte CIDP (chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie), die zwakheden in armen en benen veroorzaakt. Het risico op een terugval bij patiënten daalde met 61 procent in vergelijking met de patiënten die een placebo kregen.

Vyvgart, het eerste medicijn in een nieuwe klasse van geneesmiddelen dat vermijdt dat een antilichaam gerecycleerd wordt in het bloed, zou mogelijk verschillende ziekten kunnen behandelen. Het bedrijf test het medicijn ook voor minstens vijf andere ziekten en volgens analisten zou de therapie tot 10 miljard dollar kunnen opbrengen.

Vyvgart is al goedgekeurd voor één zenuwziekte, myasthenia gravis.

Beursster

Argenx werd in 2008 opgericht door Aalstenaar Tim Van Hauwermeiren, nog steeds de CEO. Door de nieuwe koerswinst wordt het bedrijf nu gewaardeerd op circa 23,5 miljard euro, een stijging met maar liefst 4 miljard.

Het argenx-aandeel noteert sinds 2018 op Euronext Brussels en is sindsdien aan een indrukwekkend parcours bezig. Het was in 2020 het best presterende lid van de Bel-20-index met een stijging van 68,5 procent.

Argenx heeft sinds die beursintroductie al vier kapitaalrondes achter de rug, waarvan de grootste begin 2021: 1,1 miljard dollar. Het was de grootste follow-on-ronde in biofarma sinds 2010.

Vyvgart

Zijn grootste mijlpaal beleefde het Gentse bedrijf, dat inmiddels ruim duizend werknemers heeft in vestigingen in Gent, Tokio, Genève, Boston en Toronto, in december 2021. Toen kreeg het de goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration (FDA) voor Vyvgart.

Vyvgart is het eerste geneesmiddel op basis van de door argenx ontwikkelde molecule met de codenaam ARGX-113, ook efgartigimod geheten. Efgartigimod moet leiden tot een rist behandelingen tegen andere zeldzame auto-immuunziektes.



De basis voor de ontwikkeling van efgartigimod begon in 2013 (vandaar ARGX-113). De doorbraak kwam er eind 2017 met erg gunstige fase II-resultaten, de zogenoemde proof of concept (bewijs van werkzaamheid) voor myasthenia gravis.

Interessant doelwit

Door de nieuwe ontwikkelingen zal argenx wellicht opnieuw nadrukkelijk in het oog van big pharma komen. Analisten houden er al langer rekening mee dat er een overnamebod op het succesvolle Vlaamse biotechbedrijf komt.

In een interview met Trends zei Van Hauwermeiren vorig jaar nog hij hoopt dat argenx in 2023 nog altijd een onafhankelijk, succesvol bedrijf is.

“Alleen al voor efgartigimod gaan we naar vijftien indicaties en daarnaast hebben we verschillende moleculen die we zelf ontwikkelen, niet in een partnerschap. Als wij goede fundamentele wetenschap kunnen vertalen in innovatie die zinvol is voor patiënten, gaan we een mooie toekomst tegemoet. Dan hoeven we ook geen grote overnames te doen. We hebben alle kracht en innovatie die we nodig hebben in huis. Dat is een heel goede positie om in te zitten.”

