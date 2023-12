Voor het eerst in vijf jaar hebben werknemers meer vaste contracten opgezegd dan opgestart

Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer werknemers met een vast contract vertrokken op hun werk dan dat er werknemers aan een nieuwe job zijn begonnen. Vooral jongeren blijken hun vaste job vaak op te zeggen, zo blijkt uit een analyse die hr-dienstverlener Acerta vrijdag publiceerde.

De vorige jaren werden er steeds meer nieuwe vaste contracten afgesloten dan dat er werden stopgezet. Maar in 2023 keerde dat om, zo stelde Acerta vast. Vooral in de horeca en de handel vertrokken er meer werknemers dan dat er aan een nieuwe job begonnen. De hr-dienstverlener bekeek daarvoor het parcours van 200.000 werknemers actief in 20.000 bedrijven uit de private sector.

Jongeren zeggen het vaakst hun contract op. Bij 20- tot 25-jarigen gaat het om ruim een vijfde (21,3 procent) dit jaar, bij de 25- tot 30-jarigen is dat 17,2 procent. “Het is voor bedrijven dan ook zaak om voldoende te investeren in een gedegen retentiebeleid dat inzet op welzijn, zingeving, carrièrekansen, opleidingen en bijscholingen”, luidt het bij Acerta.

Krappe arbeidsmarkt

Volgens de algemene analyse vertrokken er dit jaar meer werknemers op vraag van hun werkgever (17,4 procent van de stopgezette contracten) of in onderling overleg (34,4 procent) dan in 2022. Werknemers stapten minder vaak op eigen initiatief op, al blijven zij wel de voornaamste groep (38 procent). Pensioneringen zijn goed voor de overige 10,2 procent.

Ook de instroom naar nieuwe contracten nam overigens af, volgens Acerta een gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Bedrijven vinden daardoor moeilijker geschikte kandidaten om vacatures in te vullen.

“Een negatieve verhouding tussen instroom en uitstroom kan ook te maken hebben met de steeds toenemende digitalisering”, stelt de hr-dienstverlener. “Het is niet ondenkbaar dat werkgevers het tekort aan mensen als gevolg van de arbeidskrapte (deels) proberen op te vangen door processen verder te automatiseren of digitaliseren.”

