72 procent van de Belgen wil niet van werk veranderen, en daarmee zijn we het meest loyaal van alle Europese werknemers. Slechts 8 procent kijkt actief uit naar een andere werkgever, blijkt uit een onderzoek van SD Worx bij duizend werkende Belgen.

Slechts 8 procent van de Belgen is in 2023 actief op zoek naar andere job. 20 procent staat er wel voor open maar doet niet echt moeite om iets nieuws te zoeken. Liefst 72 procent is niet van plan van werk te veranderen. Dat is het hoogste percentage in Europa.

Aan het andere uiterste in het Europese spectrum staan de Poolse werknemers: meer dan één op de vijf (21%) kijkt actief uit naar een andere werkgever. Maar ook werknemers in Italië en Ierland (16%), Spanje en Zwitserland (15%), Zweden en Noorwegen (14%) scoren dubbel zo hoog als de Belgen.

De Belgen die actief op zoek zijn, hebben ook weinig haast. Slechts 10 procent van hen wil zijn of haar plannen binnen het jaar waarmaken, en nog eens 10 procent in de komende drie jaar. 80 procent weet het niet.

Economische onzekerheid

Trends sprak met Stan De Spiegelaere, expert in arbeidsrelaties, regulering en innovatie en gastprofessor aan de UGent. “Hoewel het onderzoek niet in detail treedt over verschillende categorieën van werknemers, is het interessant te weten dat de Belgische werknemers enkele jaren geleden nog in de Europese middenmoot zaten. Vandaag zoeken gemiddeld trouwens meer Belgen naar werk in vergelijking met enkele jaren geleden, maar toch zijn we de meest loyale in Europa.”

De Spiegelaere is ook director policy and research bij Uni Europa, een Europese vakbondsfederatie, en hij zoekt de verklaring bij onze arbeidsregels in combinatie met de economische onzekerheid.

“Onze ontslagwetgeving is misschien wel vrij flexibel in vergelijking met die in andere landen, maar onze ontslagvergoedingen zijn heel hoog en zeker voor de hogere bedienden. Werknemers in ons land zien hun loon ook toenemen dankzij de indexering en ze voelen goed beschermd tegen ontslagen. Neem daarbij de economische onzekerheden rond energieprijzen, conflicten en hoge inflatie. Dat alles kan verklaren waarom werknemers in België zo honkvast zijn.”

Nadelen voor België

Arbeidsexpert en Trends-columnist Marc De Vos ziet in die honkvastheid vooral nadelen. “Een arbeidsmarkt die weinig in beweging is, is minder wendbaar en vacatures zijn dus minder makkelijk in te vullen. Loopbanen worden gemiddeld ook sneller beëindigd en de arbeidsproductiviteit gaat omlaag, omdat talent minder wordt geoptimaliseerd.”

Volgens De Vos is er de voorbije jaren weinig in het beleid veranderd opdat er meer mobiliteit in onze arbeidsmarkt zou komen. “Er is onder arbeidsmarktexperts veel gediscussieerd over het thema en er zijn ook voorstellen ingediend, maar die krijgen geen tractie in België. Er is nood aan een cultuurverandering.”

“Ik som even op. In België is er het systeem van anciënniteit, de focus op vaste arbeidscontracten in plaats van tijdelijke, de vakbond die werknemers verzoekt om een loopbaan vroegtijdig te beëindigen, het systeem van tijdelijke werkloosheid, de automatische loonindexering en het feit dat een werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding wanneer hij zelf opstapt. Dat maakt dat mensen erg comfortabel zitten in hun baan. Van werk veranderen is als een soort totale reset van de loopbaan en van een groot stuk van het leven. Daar wagen veel mensen zich liever niet aan.”

