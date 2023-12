Zeventiende-eeuws schilderij van Antwerpse kunstenares Clara Peeters geveild voor 815.000 euro

Bij het Britse veilingshuis Sotheby’s in Londen is een schilderij van de zeventiende-eeuwse Antwerpse kunstenares Clara Peeters onder de hamer gegaan. Het werk werd voor 695.000 Britse pond, oftewel 815.000 euro, verkocht. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Eerder schatte het veilinghuis dat het werk onder de hamer zou gaan voor 500.000 à 700.000 pond (583.000 tot 816.000 euro), de werkelijke verkoopprijs ligt dus aan de hogere kant. Het gaat bovendien om het duurste werk van Peeters dat bij Sotheby’s over de toonbank ging. Christie’s in New York verkocht afgelopen jaar een stuk van de Antwerpse voor 1,4 miljoen euro.

Realistisch werk

Het werk is vermoedelijk geschilderd rond 1615. Het gaat om een stilleven van kleurrijke rozen, anjers, tulpen, irissen en narcissen die door elkaar liggen in een rieten mand, zo schrijft De Tijd. De achtergrond is donker. Een lichtbron van buitenaf geeft het geheel een zachte glans. Een vlinder en een krekel maken het realistische stilleven af.