Ryanair breidt uit in Charleroi, niet in Zaventem

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair zal tijdens de zomer achttien vliegtuigen stationeren op de luchthaven van Charleroi, twee meer dan vorige zomer. Op Brussels Airport is er geen uitbreiding van het aanbod. Dat heeft Ryanair-topman Michael O’Leary dinsdag aangekondigd tijdens een persconferentie in Brussel.

Ryanair zal vanuit België in totaal 126 bestemmingen aanbieden tijdens het zomerseizoen. Met de achttien vliegtuigen in Charleroi zal er worden gevlogen naar 114 bestemmingen. Daarvan zijn er zes nieuw: Amman (Jordanië), Cork (Ierland), Dubrovnik (Kroatië), Göteborg (Zweden), Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) en Tirana (Albanië). De twee nieuwe vliegtuigen zijn goed voor een zestigtal jobs.

O’Leary ziet in de toekomst nog meer groei mogelijk op de Henegouwse luchthaven, maar een groot vliegtuigonderhoudscentrum uitbouwen op de luchthaven – waarvan al een tijdje sprake is – lijkt er niet in te zitten. ‘Er lopen nog gesprekken, maar het is onwaarschijnlijk dat zo’n centrum er komt’, zo zei O’Leary. Hij verwees naar de hoge arbeidskosten in België in vergelijking met andere landen. Er worden nu wel al kleine onderhoudstaken uitgevoerd op Charleroi.

Op Brussels Airport is er komende zomer geen groei. Ryanair sloot de basis op Zaventem in 2022, maar vliegt nog op de luchthaven met elders gestationeerde vliegtuigen. Net als in de zomer van 2023 zullen er komende zomer twaalf bestemmingen aangeboden worden vanop Zaventem. ‘Geen groei op Zaventem’, aldus O’Leary, en dat komt volgens hem door ‘oneerlijke taksen en hoge kosten’ die de luchthaven aanrekent.

Op jaarbasis verwacht Ryanair naar eigen zeggen zowat 10,4 miljoen passagiers te vervoeren van en naar België.

De Ierse lagekostenmaatschappij verwacht tijdens het boekjaar 2023 (dat loopt tot eind maart) in totaal zowat 184 miljoen passagiers te hebben vervoerd. Dat zouden er een kwart meer zijn dan in 2019, voor corona. De ambitie is om binnen een tiental jaar naar 300 miljoen reizigers te gaan. De vloot zou in die periode groeien van meer dan 600 naar 800 vliegtuigen.

Taarten

O’Leary was dinsdag met twee twaarten naar Brussel afgezakt. ‘Deze zijn met echte Ierse room’, zei hij met een knipoog naar de taart die hij bij een vorige persconferentie in Brussel, in september, in het gezicht gegooid kreeg door milieuactivisten.

Op de taarten stonden een ‘2’ en een ‘M’. Die symboliseren de ruim twee miljoen handtekeningen die Ryanair intussen verzamelde met een petitie om vluchten over een land te beschermen bij stakingen van luchtverkeersleiders in dat land. Daarbij viseert O’Leary vooral Frankrijk. ‘Dat land beschermt bij stakingen het eigen binnenlandse vliegverkeer, terwijl overvliegende vluchten (die door het Franse luchtruim gaan, maar niet opstijgen van of landen op een Franse luchthaven, red.) worden geannuleerd.’ Op die manier zou Ryanair vorig jaar de reis van meer dan een miljoen passagiers hebben moeten annuleren. ‘Dat is niet eerlijk. Frankrijk (en alle andere lidstaten van de Europese Unie) zouden overvluchten moeten beschermen tijdens nationale stakingen van luchtverkeersleiders, zoals dat gebeurt in Spanje, Italië en Griekenland.’ De petitie werd afgegeven bij de Europese Commissie.

Tel Aviv

O’Leary zei ten slotte dat Ryanair vermoedelijk begin februari opnieuw naar de Israëlische stad Tel Aviv zal vliegen. Net als bij veel andere luchtvaartmaatschappijen werden de vluchten opgeschort door de oorlog tussen Israël en de extremistische Palestijnse organisatie Hamas in de Gazastrook. ‘Een beperkt aantal vluchten vanaf begin februari zal mogelijk zijn’, aldus O’Leary. Ryanair vliegt normaal ook vanop Charleroi naar Tel Aviv. Andere maatschappijen, zoals Lufthansa en Air France, hervatten de vluchten richting Israël in de loop van januari.