Roularta Media Group neemt via zijn Nederlandse dochteronderneming Roularta Media Nederland alle aandelen over van WPG Media, de magazineafdeling van WPG Uitgevers BV. Met die overname wordt Roularta eigenaar van drie toonaangevende magazinemerken in het mindfullness-segment in Nederland.

Samen met de andere 25 magazinemerken die Roularta Media Group al in portefeuille had in Nederland via haar dochteronderneming Roularta Media Nederland, waaronder EW, Plus Magazine, Landleven, BeleggersBelangen, Truckstar, Delicious en hun talrijke line extensions, versterkt de groep zijn marktpositie als de op één na grootste uitgever van magazinemerken in Nederland.

De overgenomen magazinemerken en bijhorende nevenactiviteiten uit het portfolio van WPG Media zijn:

Happinez, al twintig jaar het grootste merk in Nederland op het gebied van spiritualiteit en geluk. Het bereikt maandelijks via het magazine en de digitale kanalen meer dan 1 miljoen mensen. Happinez heeft ook een webshop voor mindfullnessartikelen en wordt via licenties ook in Frankrijk en Duitsland uitgegeven.

Yoga by Happinez, voor liefhebbers van yoga en een gezonde lifestyle. Met een online platform met meer dan 400 yoga-, meditatie- en pilateslessen en het bekende Yoga Magazine dat vier keer per jaar verschijnt, bereikt Yoga by Happinez maandelijks ruim 75.000 lezers en heeft het merk meer dan 18.000 betalende leden.

Psychologie Magazine, een maandblad dat wetenschappelijke inzichten uit de psychologie voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar in het dagelijks leven maakt. Het platform Psychologiemagazine.nl biedt informatie, inspiratie, herkenning en duiding voor mentale gezondheid en een leven lang groeien. Via de trainingen van Psychologie Academy kan men er ook life skills trainen of een coach vinden. Psychologie Magazine bereikt maandelijks via de digitale kanalen en het magazine rond de 800.000 mensen.

“Zowel Happinez als Psychologie Magazine als Yoga Magazine zijn krachtige merken,” zegt Erwin van Luit, de CEO van Roularta Media Nederland. “Ik beschouw ze als pareltjes in het magazinelandschap. Ze vullen het merkenportfolio van Roularta Media Nederland goed aan. Ik ben ervan overtuigd dat we vanuit de combinatie met bestaande merken van Roularta Media Nederland en de integratie van de activiteiten in onze organisatie verdere ontwikkeling en groei kunnen realiseren.”

Xavier Bouckaert, CEO van Roularta Media Group: “Met deze transactie verstevigt Roularta zijn internationale expansie en merkenportfolio met sterke multimediamerken en impactvolle line extensions. De B2C-inkomsten van die merken vertegenwoordigen meer dan 90% van de totale inkomsten. Het businessmodel van Roularta Media Group blijft dus verschuiven van B2B- naar B2C-inkomsten.”

De verworven onderneming heeft een omzet van circa 12 miljoen euro en stelt 35 werknemers in voltijdse equivalenten in dienst.