Rechter oordeelt dat Eternit opzettelijke fout maakte bij productie van asbest

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel is van oordeel dat cementproducent Eternit een opzettelijke fout heeft gemaakt bij zijn jarenlange productie van asbest, en dat die fout ertoe geleid heeft dat Éric Jonckheere, de voorzitter van Abeva, de vereniging van asbestslachtoffers in België, borstvlieskanker heeft opgelopen.

Dat blijkt uit het vonnis dat de rechtbank op 27 november heeft uitgesproken.

Jonckheere is de vijfde in zijn familie die geconfronteerd wordt met deze ziekte. Zijn vader werkte in de Eternit-fabriek in Kapelle-op-den-Bos en woonde er in de buurt. Vijf jaar geleden bevestigde het hof van beroep al de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg uit 2012, die oordeelde dat de fabriek verantwoordelijk was voor de ziekte van zijn moeder, Françoise Van Noorbeeck.

Opzettelijke fout

Éric Jonckheere ontvangt, net als andere patiënten, een schadevergoeding van het Asbestfonds, dat in 2007 werd opgericht, maar de keerzijde van die vergoeding is dat hij niet naar de rechtbank kon stappen om een bijkomende schadevergoeding te eisen, tenzij hij kon aantonen dat er sprake is van een “opzettelijke fout”.

Volgens Jonckheere en zijn advocaat was daar in hoofde van Eternit wel degelijk sprake van en dus werd Eternit gedagvaard.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat Eternit zijn asbestproductie heeft voortgezet terwijl het wist en aanvaardde dat een deel van zijn werknemers, hun gezinnen en de omwonenden van de fabriek getroffen zouden worden door een vorm van kanker.

De productie gebeurde volgens de rechtbank ook op een dergelijke wijze dat asbestvezels op grote schaal op ongecontroleerde en oncontroleerbare wijze werden verspreid, zowel binnen de fabriek als in de wijde omgeving daarvan.

De inspanningen van Eternit om de schadelijke aard van asbest te verbergen, worden door de rechtbank ook omschreven als “systematische manipulaties” en “bewust verkeerde voorstellingen van zaken”.