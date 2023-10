Private Equity Awards: Agomab, Biobest en VK vallen in de prijzen

Voor de zesde keer op rij reikt de Belgische vereniging voor Venture Capital en Private Equity (BVA) zijn jaarlijkse Private Equity Awards uit. De winnaars komen uit de biotech-, de biobestrijdings- en de ingenieurssector.

Biotechbedrijf Agomab toonde vandaag dat ondanks de macro-economische tegenwind durfkapitaal- en private equity-investeerders de Belgische economie blijven ondersteunen. Agomab, dat geneesmiddelen ontwikkelt dat menselijk weefsel herstelt, maakte bekend dat het 95 miljoen euro heeft opgehaald bij vooraanstaande biotechinvesteerders waaronder Fidelity en EQT. Het is de grootste private kapitaalronde ooit bij een Belgisch biotechbedrijf van deze omvang.

Het toont meteen het belang aan van private equity- en durfkapitaalinvesteerders voor de Belgische bedrijven. De eerste zijn belangrijk voor startende en groeibedrijven. De tweede zetten meer in op gevestigde sectoren en ondernemingen. Ook in 2022 investeerden die fors in ons land. In totaal pompten ze voor 2,7 miljard euro in 236 bedrijven. Volgens cijfers van BVA is een kleine 6 procent van de Belgische werkende bevolking, zo’n 240.000 mensen, in dienst van bedrijven in handen van zulke investeerders.

Met zijn jaarlijkse prijzen wil de vereniging die investeerders en hun portefeuillebedrijven in de schijnwerpers zetten. “Het partnerschap tussen ondernemers en private-equity-investeerders werkt, en de investeringen in groei en innovatie dragen rechtstreeks bij aan de werkgelegenheid en de economische groei”, zegt Sabine Vermassen, de voorzitter van BVA en managing partner bij het Leuvense durfkapitaalfonds Capricorn Partners. BVA reikt zijn prijzen uit in drie categorieën: Venture Capital voor de beste start, Growth voor de sterkste groei en Buy-out voor de meest spraakmakende deal. Dit zijn de drie winnaars.

Agomab: ‘De heilige graal in biotech’

Het Gentste biotechbedrijf Agomab, dat vandaag nog een kapitaalronde bekendmaakte van 100 miljoen dollar (95 miljoen euro) met investeerders van wereldformaat, won de prijs in de categorie venture capital. “Agomab heeft er een indrukwekkend traject op zitten. Het is een knap voorbeeld van de biotechcluster in België. Het is gestart vanuit een universiteit en heeft dan samen met zijn durfinvesteerders een topteam aan het hoofd weten te verzamelen, om zijn producten voort te ontwikkelen”, zegt jurylid Sabine Vermassen

Agomab is in 2017 opgericht door een groep universiteitsonderzoekers en farma-ondernemers. Het ontwikkelt technologie die menselijk weefsel herstelt, dat aangetast is door letsels, ontstekingen, littekenvorming (fibrose) en aftakeling. Zo kan het eventueel orgaanfalen tegengaan. “Wij gaan voor de heilige graal. Wat we doen, is echt baanbrekende wetenschap”, zei de Nederlandse CEO Tim Knotnerus daarover in De Tijd. De technologie stamt af van argenx, een ander Belgisch biotechsucces.

“Het product is nog niet klaar, maar het is in goede voorbereiding”, zegt Sabine Vermassen. Agomab heeft een aantal moleculen in klinische studies zitten, maar geen enkele zit verder dan fase 1, de vroegste en eerste fase. De weg is dus nog lang. Maar sinds zijn oprichting heeft het bedrijf in een indrukwekkend tempo kapitaal opgehaald. Dat bewijst de grote interesse voor de technologie. In 2018 haalde het 1 miljoen zaaikapitaal op. Een jaar later kwam daar 24 miljoen bij en in 2021 nog eens 74 miljoen.

Die laatste kapitaalronde werd verlengd, toen Agomab in 2022 een Spaanse concurrent overnam, om zijn pijplijn aan potentiële geneesmiddelen te versterken. “Een heel gedurfde zet”, zegt Sabine Vermassen. In totaal heeft het al 140 miljoen euro opgehaald.

Bij de investeerders zijn toppers uit de Amerikaanse en de Europese biotech- en farmasector. Pfizer is de bekendste. Daarnaast werkt Agomab samen met talloze universiteiten en onderzoekscentra.

Biobest: ‘Dit is nog maar het begin’

In de categorie Growth eindigde Biobest op de eerste plaats. De specialist in natuurlijke bestuiving en producent van biologische gewasbescherming timmert al 25 jaar aan de weg om zijn sector milieu- en natuurvriendelijker te maken. “Op een markt waar chemiereuzen de plak zwaaien met biologische producten de concurrentie aangaan en nog weten te groeien ook. Dat is sterk”, zegt Daan De Wever, de CEO van het telecombedrijf Dstny en jurylid van de BVA-prijzen.

Biobest is in 1987 opgericht door de veearts Roland de Jonghe. Hij kweekte hommels en zette die in als biologische bestuivers. Daarnaast ging Biobest focussen op biologische bestrijdingsmiddelen. Het zet in op de shift van chemische naar biologische oplossingen. Intussen is Biobest uitgegroeid tot de wereldleider in zijn sector. Het heeft vestigingen in bijna dertig landen en 2.000 werknemers.

De omzet ging van 30 miljoen euro in 2011 naar meer dan 320 miljoen vorig jaar. Vooral de jongste jaren steeg die exponentieel. In 2018 bedroeg de omzet nog 95 miljoen. “Er zit duidelijk een plan achter de groei. De recente overnames tonen dat aan”, zegt Daan De Wever. “Al hebben we met de jury het gevoel dat dit nog maar het begin is.”

Groei- en durfinvesteerders hebben hun rol gespeeld in het succes van Biobest. In 2007 kwam het in handen van de industriële holding en investeringsmaatschappij Floridienne. Dat zette een eerste turbo op de groei, via nieuwe producten en de uitbreiding naar het buitenland. In 2018 stapten de investeerders Merieux en Sofina in, wat de groei nog aanwakkerde. Daardoor kon Biobest zijn voetafdruk in Noord-Amerika vergroten via overnames en participaties in plaatselijke marktleiders. De jongste kapitaalronde, begin dit jaar, waardeerde het bedrijf op meer dan 1 miljard euro.

VK: ‘Een voorbeeldige transitie’

De prijs voor het beste bedrijf in de categorie Buy-out ging naar de verkoop van het architecten- en ingenieursbureau VK. Dat was sinds 2018 in handen van de Belgische private-equity-investeerder Down2Earth. Die verkocht VK vorig jaar aan het Zweedse Sweco, een van de grootste ingenieursbureaus in Europa.

“VK is een mooi voorbeeld van de transitie die een onderneming kan maken, van een traditioneel familiebedrijf naar een onderneming in handen van private-equity-investeerders. De uitstekende samenwerking tussen Down2Earth en het management is een sterk verhaal”, zegt Raf Moons, jurylid voor de BVA-prijzen en hoofd private equity bij BNP Paribas Fortis.

Ook VK gaat al een tijdje mee. Het werd in 1952 opgericht door Hubert Van Kerckhove. Afgaand op de naam die hij zijn bedrijf gaf, is er indertijd aan hem geen groot marketinggenie verloren gegaan, maar hij en zijn zoon Peter, die in 1987 aan boord kwam, wisten hun bureau wel klaar te stomen voor een verdere professionalisering en groei. Dat versnelde onder het nieuwe management, dat vanaf 2011 aan de bak moest. Sindsdien is VK in België uitgegroeid tot een referentie in de vier domeinen waarin het actief is: bouw, gezondheidszorg, infrastructuur en industrie.

Nadat Down2Earth aan boord was gekomen, deed VK zelf een aantal plaatselijke overnames, werd het actief in Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, en zette het zijn strategie op voor 2025. De omzet ging van 34 miljoen euro in 2018 naar 76 miljoen vorig jaar. “De groei, de internationalisering en de digitalisering die VK heeft doorgemaakt, is indrukwekkend. Daarnaast zit de ESG-gedachte sterk ingebed in hun aanpak. Vandaar is het een terechte winnaar”, zegt Raf Moons.