Oppositie keurt pensioenakkoord af: “Dit zegt veel over de prioriteiten”

Vanuit de oppositie hebben N-VA en PVDA al scherp uitgehaald naar het pensioenakkoord dat het kernkabinet maandagochtend aankondigde. N-VA, de grootste oppositiepartij, gelooft niet dat het akkoord de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel zal verbeteren.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sabelt het pensioenakkoord neer. “Zelfs áls deze anekdotische pensioendeal zou besparen wat ze belooft, is de eindbalans van deze regering een forse verhoging(!) van de vergrijzingsfactuur met minstens 2,5 miljard euro. Jaarlijks”, aldus De Wever op Twitter. “Een regelrechte aanslag op de pensioenzekerheid van komende generaties…”, meent de N-VA-voorzitter.

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt noemt het pensioenakkoord dat het kernkabinet maandagochtend bereikte, “een stuiptrekking van een regering die niet meer in staat is om te hervormen.”

Om de pensioenen veilig te stellen en aanspraak te maken op het relancegeld, zou België het financiële fundament van onze pensioenen moeten versterken met liefst 1 tot 1,2 procent van het bbp, of zelfs meer. “Maar met dit plan komt de federale regering nog niet eens tot aan de helft van dat bedrag”, zegt Van der Donckt.

Perequatie van ambtenarenpensioenen

Het Kamerlid is sceptisch over de plafonnering van de perequatie van de ambtenarenpensioenen – tot maximaal 0,3 procent per jaar van het totale ambtenarenpensioen.

“Als een inperking van de perequatie 0,3 procent van het bbp moet opleveren, dan zouden tussen 2023 en 2070 de ambtenarenpensioenen niet meer sterker mogen stijgen dan de groei van het bbp. Dat lijkt me bijzonder ongeloofwaardig”, legt Van der Donckt uit.

Pensioenbonus

De pensioenbonus zal ook netto en niet bruto worden uitbetaald. Voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken kan die eenmalige uitkering oplopen tot 22.645 euro. “De federale regering denkt dus geld te besparen door geld uit te geven”, zegt Van der Donckt. “En zo wordt de rekening netjes doorgeschoven naar de volgende generatie.”

Daarnaast zal een 20-jarige effectieve loopbaan nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Maar volgens het Kamerlid kan wie “vooral niet werkte nog steeds hetzelfde pensioen krijgen als iemand die een hele carrière lang heeft gewerkt”.

Over de aanslag op de tweede pensioenpijler wordt ook gezwegen, merkt Van der Donckt op, “Nochtans is de uitbouw en veralgemening van die tweede pijler essentieel om ons pensioensysteem te redden. Maar in plaats daarvan geeft premier De Croo toe aan de verzuchtingen van de PS om ze leeg te roven met nog eens drie procent extra belastingen. Men verkoopt dus extra belastingen als besparingen.”

PVDA: “Dit zegt veel over de prioriteiten”

Ook PVDA-partijvoorzitter Raoul Hedebouw reageert kritisch op het nieuwe pensioenakkoord. “De regering vindt na wekenlang onderhandelen geen akkoord om de superrijken eindelijk te belasten. Ze vindt na jarenlange beloftes geen akkoord over een regeling voor de zware beroepen, die ook tot 67 jaar moeten doordoen. Maar om opnieuw 3 miljard euro te gaan besparen op onze pensioenen is er wel een akkoord”, hekelt hij.

Hedebouw waarschuwt de regering. “Met wat deze regering zaait, kunnen ze niet verrast zijn als ze weerstand zullen oogsten bij de werkende bevolking.”

De PVDA merkt overigens op dat de pensioenextra’s voor de parlementsleden nog altijd niet definitief afgeschaft zijn. “Er is sneller een politieke meerderheid in dit land om 3 miljard te besparen bij de werkende klasse, dan om de eigen politieke privileges af te schaffen. Dat zegt veel over hun prioriteiten”, besluit Hedebouw.

“Dit tart alle verbeelding. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”

