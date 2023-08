De Amerikaanse techreus Microsoft heeft een aangepast overnameproject ingediend op de speluitgever en -ontwikkelaar Activision Blizzard, nadat de Britse concurrentiewaakhond CMA de overname eind april geblokkeerd had. Een deel van de cloudstreamingrechten komt in handen van Ubisoft.

De CMA had de overname, goed voor zowat 69 miljard dollar, geblokkeerd omdat de combinatie van de twee bedrijven volgens de Britse waakhond te veel macht zou krijgen op de markt voor cloudgames. Daardoor miste Microsoft de deadline waarop de overname moest zijn afgerond, maar de gesprekken met de CMA bleven lopen.

In het nieuwe overnameplan zal Microsoft de cloudstreamingrechten voor alle huidige spellen van Activision Blizzard en voor de spellen van de komende vijftien jaar niet kopen. De rechten zouden worden verkocht aan de speluitgever en -ontwikkelaar Ubisoft, maar dat geldt niet wereldwijd. In België en andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) behoudt Microsoft de streamingrechten.

Europese belofte

Microsoft heeft eerder aan de Europese Commissie gegarandeerd dat concurrerende clouddiensten de komende tien jaar een gratis licentie krijgen voor het streamen van huidige en toekomstige Activision Blizzard-games. De Europese concurrentiewaakhond gaf Microsoft daarom ook al eerder groen licht voor de overname.

Maar die garantie was dus niet voldoende voor de CMA. Met Xbox Game Pass heeft Microsoft de populairste dienst voor het spelen van videogames in de cloud. Dat is een opkomend alternatief voor gamen via een pc of een spelconsole. Het was al eerder bekend dat de CMA daarover viel. Het vreesde dat Microsoft de Activision Blizzard-games exclusief op zijn eigen cloudgamingplatform zou aanbieden.

Lees meer over de overname: