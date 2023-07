Na 18 juli kunnen Microsoft en de game-uitgever Activision Blizzard de overnamegesprekken in principe staken, staat in de overnameovereenkomst tussen de twee bedrijven. Wegens bezwaren van de Britse concurrentiewaakhond CMA zal de deal niet op tijd zijn afgerond, maar “toch ziet het er goed uit voor Microsoft”, zegt mededingingsexpert Friso Bostoen.

Negentien maanden geleden raakte bekend dat Microsoft plannen heeft om het grote gamebedrijf Activison Blizzard over te nemen. 69 miljard dollar had Microsoft ervoor over. De deadline voor het afronden van de overname werd op 18 juli 2023 geplaatst. De eerste concurrentiewaakhond die zich over de deal boog, het Britse CMA, trok meteen aan de rem. Gamers zouden na de overname minder opties krijgen, wat slecht is voor de concurrentie in de game-industrie.

“Microsoft heeft een sterke positie in cloudgamingdiensten en de bewijslast die de CMA kon bekijken, wijst erop dat het voor Microsoft commercieel interessant zou zijn om Activions games exclusief aan te bieden op zijn eigen cloudgamingdienst (Xbox Cloud Gaming, nvdr)”, stelde de CMA eerder dit jaar.

‘In de wandelgangen zullen ook de beslissingen van de Europese en de Amerikaanse mededingingsautoriteiten druk uitoefenen op de Britten. Microsoft heeft dus goede kaarten in handen’ Friso Bostoen, KU Leuven

Britten baas

Microsoft was het oneens met die analyse en werd daarin de voorbije maanden bijgestaan door de Europese en uiteindelijk ook de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Toch is het rode stoplicht van de CMA voorlopig allesbepalend. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor Microsofts gameactiviteiten. Daarnaast hangt Microsoft ook een fikse boete boven het hoofd als het het Britse advies zou negeren. Het land kan het bedrijf van CEO Satya Nadella een boete tot 5 procent van zijn wereldwijde omzet opleggen.

“De CMA is een heel belangrijke autoriteit op wereldschaal. Het is in de praktijk nog nooit voorgekomen dat een wereldwijde overname alsnog kan doorgaan nadat de CMA ze had verboden”, zij Friso Bostoen daarover eerder. Hij is een expert in mededingingsrecht aan de KU Leuven.

Lobbywerk

Microsoft is dus nog steeds met de CMA in onderhandeling. De positieve adviezen van andere concurrentiewaakhonden geven het bedrijf momentum. 39 landen gaven hun zegen. Volgens Bloomberg wordt dus volop lobbywerk verricht, ondanks het missen van de deadline van 18 juli.

Begin deze week zette het bedrijf achter Xbox nog de garantie op papier dat de populaire Call of Duty-games van Activision Blizzard op concurrerende consoles blijven verschijnen. Een goede stap, vindt Bostoen, maar het is de Britten voornamelijk om cloudgaming te doen. “Er valt mogelijk een akkoord te bereiken als Microsoft toont dat het bereid is Activision Blizzard-games op een ander cloudgamingplatform aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk dan Xbox Cloud Gaming. Daarvoor zal gesproken moeten worden met een externe partij.” Bostoen noemt Nvidia en zijn GeForce Now-dienst als een mogelijke partner.

Goede kaarten

Op 29 augustus moet blijken of Microsofts garanties voldoende zijn voor de CMA. Volgens Bostoen is dat ruim voldoende tijd voor beide partijen om op zijn minst in grote lijnen een akkoord af te kloppen. Hij schat de kansen goed in voor Microsoft. “Dat een Britse rechtbank eerder het beroep van Microsoft heeft afgewezen, viel in de lijn van de verwachtingen, want die volgt meestal de redeneringswijze van de eigen concurrentiewaakhond. Maar nu Microsoft opnieuw met de CMA in gesprek is, is veel mogelijk. In de wandelgangen zullen ook de beslissingen van de Europese en de Amerikaanse mededingingsautoriteiten druk uitoefenen op de Britten. Microsoft heeft dus goede kaarten in handen.”

Het missen van de deadline heeft wel een gevolg. Beide bedrijven hebben na 18 juli het recht om de financiële details en andere voorwaarden van de overname te heronderhandelen. Het is nog niet bekend of daarbij nog knelpunten zullen opduiken tussen Microsoft en Activision Blizzard, maar Bostoen verwacht zeker geen grote problemen. De meeste aandeelhouders van Activision Blizzard zijn duidelijk te vinden zijn voor de Microsoft-overname. Het aandeel van de gamemaker steeg de voorbije maanden met 25 procent, naarmate steeds meer landen de voorwaarden van de deal accepteerden.