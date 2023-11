Wilders’ plannen: ‘Kiezer heeft economische paragraaf in PVV-programma overgeslagen’

De PVV, de nationalistische partij van Geert Wilders, heeft een monsterzege behaald in de Nederlandse verkiezingen. Wat betekent dat voor de economie van onze noorderburen? We vroegen het aan Hella Hueck, aankomend hoofdredacteur van het opinieweekblad EW.

De PVV zou economisch eerder linkse klemtonen hanteren, met veel aandacht voor de gezondheidszorg.

HELLA HUECK. “Ik denk dat Wilders met Fleur Agema, die zich al heel lang bekommert om de gezondheidszorg, een sterk Kamerlid heeft die goed in dat dossier zit. Dat is altijd een heel sterk punt geweest van de PVV. De PVV wil de vaste som voor het eigen risico, die moet worden betaald in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld afschaffen en schrappen in de marktwerking.

“Immigratie, zijn corebusiness, is een heel erg groot thema in Nederland, zeker na de pro-Palestina-protesten. Hij ageert daar al langer tegen, maar ook tegen de ‘klimaatgekte’ die bijvoorbeeld dicteert dat we overal windmolens moeten bouwen die tientallen miljoenen kosten. Dat slaat aan bij de kiezer die denkt: ‘Moet dit nou allemaal? Kunnen we niet gewoon een paar kerncentrales neerzetten?’

“Maar Wilders heeft ook goed campagne gevoerd over het woningtekort, de inflatie en de koopkracht van mensen. Hij is daarnaast de nestor in de Tweede Kamer. Hij weet echt van wanten in retorisch opzicht.”

Waar zitten de grootste weerhaakjes in zijn voorstellen?

HUECK. “Voor de economie op zich, als hij echt alles zou verwezenlijken wat hij zegt, is het heel erg slecht nieuws. Over het verdienvermogen van Nederland, of hoe we ons verhouden tot handelspartners als de Verenigde Staten en China, onze positie in Europa… Daar heeft Wilders geen gefundeerde visie op. Maar ik denk dat de kiezer de economische paragraaf van het PVV-partijprogramma niet echt goed heeft gelezen. Wilders wil bijvoorbeeld een Nexit. Maar uit de Europese Unie stappen, leeft niet in Nederland. Hij wil daarnaast het hele klimaatfonds – we hebben een paar miljard voor het klimaat gereserveerd – schrappen en dat voorziene geld in de gezondheidszorg pompen.”

Normaal gezien laten Nederlandse politieke partijen hun partijprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau, dat aangeeft hoe economisch haalbaar het allemaal is.

HUECK. “Veel partijen hebben besloten dat nu niet te doen. De partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC), heeft het niet gedaan, de SP niet, de BBB van Caroline van der Plas niet, en Wilders dus ook niet. We zien dat de PVV heel veel voorstellen doet waarvan je je afvraagt hoe ze dat wil bekostigen, waar een ‘gratis-bier-gevoel’ aan hangt.

“In België gebeurt het überhaupt niet, maar voor de Nederlanders is dat nieuw terrein. Aan de andere kant mag een partijprogramma natuurlijk ook een visie zijn op de maatschappij en gaat het over de ideeën die je hebt.”

‘Ik kan me haast niet voorstellen dat hij zal doorzetten met een Nexit.’ Hella Hueck over economische plannen van Geert Wilders

Nu volgen onderhandelingen voor een coalitie op rechts?

HUECK. “Het is ontzettend moeilijk te zeggen. Het zullen pittige formatieonderhandelingen worden. De PVV is aan zet. Pieter Omtzigt heeft gisteravond laten weten dat het niet onbespreekbaar is voor hem om met de PVV in zee te gaan. De VVD – bij monde van kopvrouw Dylan Yesilgöz – had gezegd niet te willen dienen onder de PVV. Bedoelt zij dan: ik als persoon of haar gehele partij? Gaat zij bijvoorbeeld als fractievoorzitter de Kamer in, maar kan de VVD nog best meeregeren? Of bedoelt ze dan eigenlijk de VVD in zijn geheel niet? Dat zal de komende dagen duidelijk moeten worden. BBB is een belangrijke partij, want die heeft bij de Statenverkiezingen een hele dominante positie in de Eerste Kamer verworven. Als PVV, NSC en de VVD een meerderheid kunnen behalen, dan kom je nog wel BBB tegen in de Eerste Kamer. Dus het is puzzelen voor gevorderden.

“De echte vraag is natuurlijk welke compromissen Wilders gaat sluiten. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij zal doorzetten met een Nexit. Dat is helemaal geen thema op dit moment in Nederland. Het gaat ook over snijden in de media: de PVV pleit voor het afschaffen van de publieke omroepen. Hij wil snijden in cultuur, hij wil snijden in klimaat. Als dat allemaal bewaarheid wordt, zou dat dramatisch zijn. Hij heeft flink gewonnen. 37, misschien 38 zetels. Maar uiteindelijk moet je er toch 76 hebben om een wet door ons parlement te krijgen. Hij zal dus moeten samenwerken.”

