Premier De Croo over de begroting: ‘We doen opnieuw wat we beloofd hebben’

Het kernkabinet is het eens geraakt over een inspanning van 1,2 miljard euro om het federale begrotingstekort volgend jaar terug te brengen naar 3 procent van het bbp. ‘Stap voor stap brengen we onze begroting terug in orde’, zei premier Alexander De Croo na afloop van het conclaaf. ‘Hiermee doen we opnieuw wat we beloofd hebben.’

Vivaldi hield zich dus aan haar voornemen om op zoek te gaan naar de 1,2 miljard euro die ze eerder had afgesproken om in lijn te blijven met de afspraken met de Europese Commissie. De regering zat meer dan 30 uur samen alvorens ze de begrotingsopmaak kon afkloppen. ‘Dat komt neer op 40 miljoen euro per uur. Dan hebben we goed gewerkt’, grapte Groen-vicepremier Petra De Sutter.

Samen met eerdere inspanningen moet het tekort voor de federale overheid volgend jaar lager dan 3 procent van het bbp uitkomen, de bekende Maastrichtnorm. Daar bovenop heeft de regering ook 500 miljoen euro gevonden voor extra beleid. ‘Dit toont aan dat we met de verkiezingen voor de deur met resultaat kunnen komen’, aldus staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD).

Inkomsten

Bij de inkomsten ging de regering volgens haar op zoek naar inspanningen die de bevolking zo weinig mogelijk pijn doen. Daarbij is 150 miljoen euro afkomstig van de banken. Dat gebeurt via een dubbele maatregel: de fiscale aftrekbaarheid van de bankentaks verdwijnt volledig en de taks wordt progressief gemaakt, zodat de banken met veel spaargeld (de grootbanken) meer moeten bijdragen, legde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) uit. De regering rekent ook op een dividend van 220 miljoen euro uit Belfius.

Via een versterking van de kaaimantaks – die werd ingevoerd om de vlucht naar belastingparadijzen tegen te gaan – rekent de regering op 13 miljoen euro. Strengere en betere fiscale controles moeten 71 miljoen euro in het laatje brengen. De regering verstrengt bijvoorbeeld de voorwaarden om een vastgoedbeleggingsfonds aan te houden en voert ook de controles op tussen voetbalclubs en makelaars. De beperking van de aftrekbaarheid van professionele diesel moet 25 miljoen euro opbrengen. Hogere accijnzen op tabak zijn dan weer goed voor 50 miljoen euro.

Uitgaven

Bij de uitgaven rekent de regering op 150 miljoen euro door onderbenutting binnen het overheidsapparaat. Daarnaast komt 100 miljoen euro uit minder uitgaven binnen de gezondheidszorg. Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke benadrukte dat de begroting van de ziekteverzekering niettemin 2 miljard euro hoger zal liggen dan in 2023. Hij kondigde ook een hogere premie aan voor werkgevers die langdurig werklozen minstens drie maanden aan de slag laten gaan. Die gaat van bruto 1.000 euro naar bruto 1.725 euro.

De uitbreiding van de flexi-jobs is goed voor 71 miljoen euro en 25 miljoen euro haalt Vivaldi uit de herziening van nieuwe contracten met bpost. Dat bedrag staat los van de terugvordering van 75 miljoen euro van geld dat het bedrijf de overheid te veel had aangerekend. Uit de versterking van de activeringsbijdrage mikt de regering op 40 miljoen euro. Die moet voorkomen dat werkgevers personeel betaald thuis laten zitten zonder activiteit te verrichten – een fenomeen dat onlangs opdook bij ING.

Nieuw beleid

Onder de rubriek nieuw beleid gaat 6,7 miljoen euro naar de voortgezette verlaging van de btw naar 6 procent voor warmtepompen. De verlaagde btw op sloop en wederopbouw blijft permanent op 6 procent en geldt voor het hele land, maar wordt gecibleerd op de eigen woning met een maximale oppervlakte van 200 vierkante meter. Ook werden eerdere afspraken over de ontmanteling van de kerncentrales en de studies voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 bevestigd.

Voorts gaat 150 miljoen euro naar migratiebeheer, zoals de opvang van asielzoekers, en komt er een uitbreiding van de zorgcentra na seksueel geweld. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez krijgt 10 miljoen euro om mee werk te maken van kwalitatieve opvang en bescherming van vluchtelingen in de eigen regio.