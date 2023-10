De federale regering vond met zijn begrotingsakkoord 150 miljoen euro via een verhoging van de bankentaks. Professor Marc Degryse, hoofd van de onderzoeksgroep Finance van de KU Leuven, vreest dat de spaarder indirect de rekening zal betalen. “Dit is nog erger dan een overwinstbelasting.”

De federale regering rekent in haar begrotingsakkoord onder meer op 150 miljoen euro uit de bankentaks. De regering doet dat via een dubbele maatregel: de fiscale aftrekbaarheid van de bankentaks verdwijnt volledig en de taks wordt progressief gemaakt, zodat de banken met veel spaargeld (de grootbanken) meer moeten bijdragen.

“In een budgettair moeilijke context is het maar fair dat banken een bijdrage betalen”, zo verdedigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem de ingreep dinsdag in De Ochtend. Maar ook na de ingreep met de bankentaks wil Van Peteghem de banken onder druk blijven zetten om de rentes te verhogen.

Financiën-Professor Degryse vreest dat de beoogde belasting zijn doel zal missen. “Het idee van de regering was om de grootbanken te treffen omdat die de spaarrente minder sterk hebben opgetrokken. Vandaar komt er een progressieve belasting die banken raakt met een liquiditeit van 50 miljard euro. Maar men verwacht wel dat de spaarrente door het nemen van deze maatregel verder zal stijgen? Ik zie gewoon niet hoe dat zal werken en zo betaalt de spaarder indirect de prijs van deze taks.”

Maar zullen grootbanken niet hoe dan ook gedwongen worden om de rente te verhogen om kleinere banken te volgen?

HANS DEGRYSE. “Ik zou eerder het omgekeerde durven stellen. Kleinere banken hebben de spaarrente het meeste opgetrokken, maar de kans bestaat dat zij de rente nu minder snel laten stijgen, omdat grootbanken toch niet zullen volgen. Die banken zien hun kosten namelijk toenemen.”

Is dit dan op zijn minst geen betere oplossing dan het idee van een overwinstbelasting dat circuleerde?

DEGRYSE. “Dit kan mogelijk nog slechter zijn voor de sector, omdat dit een verhoogde taks is die vermoedelijk zal blijven. De regering heeft vorig jaar tijdelijk de winsten afgeroomd van de energiesector, maar dit lijkt van permanente aard. Welke regering gaat dit ooit opheffen? In België zijn banken al levenslang veroordeeld voor de gevolgen van de bankencrisis in 2008.

“En het progressieve van de taks is ook een slecht idee. Onze regering ontmoedigt zo bedrijven in ons land- in dit geval financiële instellingen – om te groeien, want dan dienen ze meer bankentaks te betalen. Banken gaan zo ook de rekening maken en luidop de vraag stellen of het nog de moeite is om in ons land actief te blijven. Ik zou er ook niet van schrikken als de bankensector deze maatregel zal aanvechten.

‘Ik heb de indruk dat de regering zijn beleid in die mate heeft gericht op het succes van de volgende uitgifte van de staatsbon’ Professor Hans Degryse, KU Leuven

Wat had de regering dan anders kunnen doen?

DEGRYSE. “Er is een totaal gebrek aan visie over de toekomst van de financiële wereld in ons land. De kans is groot dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgend jaar met hogere minimumreserves komt die het de commerciële banken oplegt. Eenvoudig uitgelegd: voor elke 100 euro deposito’s, moeten ze 5 euro in de reservepot van de ECB stoppen. De kans bestaat dat onze banken volgend jaar zo’n hogere reserve moeten hebben en daarbovenop krijgen ze die bankentaks te verwerken waarbij ze 17 basispunten moeten afdragen aan de staat. Als er sprake was van visie, dan had deze regering meteen een voorwaarde gekoppeld aan de verhoging van de bankentaks.”

“Ik heb de indruk dat de regering zijn beleid in die mate heeft gericht op het succes van de volgende uitgifte van de staatsbon. De rente zal bij banken door deze maatregel niet meer stijgen, waardoor mensen hun geld zullen beleggen in waardepapieren van de staat. De banken langs de andere kant zullen die liquiditeit ook effectief uit handen willen geven. Ze willen niet met de staat concurreren voor spaargeld onder het huidige beleid.”

Bankensector reageert ’teleurgesteld’ Febelfin, de federatie van de Belgische banksector, reageert kritisch en “teleurgesteld” op de verhoging van de bankentaks die de federale regering doorvoert. Volgens CEO Karel Baert tast de maatregel niet alleen “de slagkracht” van de banken aan, maar gaat de ingreep in tegen de ambitie van de regering om de banken aan te sporen de spaarrentes op te trekken. Door deze belasting “ontneemt de regering bij de banken de zuurstof om de spaarrente op te trekken”, zo zei Baert dinsdag in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Volgens Baert staat de maatregel ook haaks op de ambitie van de regering om de banken aan te sporen tot hogere spaarrentes. “Deze maatregel treft de spaarder nog meer. Ze treft de spaarder in de zin dat het gaat om een belasting op het spaargeld. Men ontneemt de banken net de mogelijkheid om de spaarrente op te trekken”, aldus Baert. Hij betreurt dat de federale regering de banken vooral gebruikt om het gat in de begroting te dichten en “geen visie ontwikkelt over de toekomst van de financiële sector”.

