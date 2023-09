Een derde minder promotie voor Vlaams toerisme in buurlanden

Dit jaar spendeert Toerisme Vlaanderen zowat 800.000 euro om de Vlaamse toeristische sector te promoten in de buurlanden. Dat is 400.000 euro of een derde minder dan de 1,2 miljoen euro in 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) heeft opgevraagd.

De cijfers tonen ook opvallende verschillen tussen de buurlanden. Zo is er voor Duitsland sprake van een stijging van 30 procent van 274.391 euro in 2019 naar 356.000 euro in 2023. Voor Frankrijk is er voor dezelfde periode dan weer een stevige daling van 44 procent van 192.500 naar 107.410 euro. Voor Nederland is de daling zelfs nog groter. Daar keldert het budget met 71 procent van 482.000 euro in 2019 naar slechts 140.000 euro dit jaar. Voor de promotie van Vlaanderen in het Groothertogdom Luxemburg is helemaal geen budget meer voorzien.

Parlementslid Vandromme dringt aan op een betere samenwerking, met name met de provinciale toeristische diensten; zoals bijvoorbeeld Westtoer in West-Vlaanderen. Die provinciale organisaties staan voor elk van hun toeristische bestemmingen in voor een marketingcampagne die prioritair gericht is op de binnenlandse markt.

“Er liggen zeker nog heel wat mogelijkheden in buurmarkten zoals Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waar men kan op inzetten”, zegt Vandromme. De CD&V-politica roept daarom op tot nog meer samenwerking tussen de Vlaamse en provinciale toerismeactoren. “Door de krachten te bundelen kunnen we zeker nog veel meer opportuniteiten benutte,” klinkt het.

