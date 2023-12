De wereldeconomie in 2024? Reken niet te veel op een zachte landing

De inflatie daalt, maar de wereldeconomie blijft kwetsbaar in 2024. Lees de vooruitblik van Henry Curr van The Economist.

De wereldeconomie lijkt al een hele tijd de zwaartekracht te tarten. Ondanks de snelste verstrakking van het monetaire beleid sinds de jaren tachtig is de Amerikaanse economische groei in 2023 waarschijnlijk versneld. Europa is grotendeels van het Russische gas afgestapt zonder economische rampspoed. De ­wereldwijde inflatie is ­gedaald zonder grote pieken in de werkloosheid, deels omdat de ­arbeidsmarkten vooral zijn afgekoeld door het schrappen van ­vacatures in plaats van banen zelf.

Toch blijft de wereldeconomie in 2024 kwetsbaar. De inflatie zal weliswaar lager zijn, maar nog ­altijd te hoog. Het economische beleid staat nog altijd voor een subtiele evenwichtsoefening. En zelfs als Amerika een recessie blijft ontlopen, lijkt de rest van de wereld kwetsbaar.

De recente daling van de inflatie is een opluchting voor de centrale bankiers. Maar in de grote, rijke economieën is het onwaarschijnlijk dat de inflatie helemaal zal blijven dalen tot het streefcijfer van 2 procent, tenzij er een recessie uitbreekt. Ten eerste lijken de arbeidsmarkten nog altijd te krap en de nominale loonstijgingen te hoog. Bovendien krijgen de economieën te maken met de gevolgen van duurdere olie.

De belangrijkste centrale banken zullen hun rentetarieven waarschijnlijk niet verder verhogen en een eventuele opleving van de inflatie als gevolg van duurdere olie als tijdelijk beschouwen. Maar ze zullen ook niet staan te trappelen om de rente te verlagen. Uit recente gegevens blijkt dat de Amerikaanse economie bestand is tegen krap geld. Maar hoge rentetarieven kunnen de toch al wankele economie van de euro­zone in een ­recessie doen belanden en de angst voor inflatie zou de beleids­makers ervan kunnen weerhouden de rente te ­verlagen.

Zelfs de robuustheid van de Amerikaanse economie behoeft een voetnoot: de economie wordt ondersteund door buitengewoon hoge overheidsleningen. Op het moment dat we dit schrijven bedraagt het tekort van de federale overheid jaarlijks meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product.

Economieën die niet zo vlot kunnen lenen, lijken kwetsbaarder. Naast de waarschijnlijke recessie in Europa heeft de wereldeconomie te lijden onder de groeivertraging in China. Of China opkrabbelt en ontsnapt aan een ‘Japans scenario’, zal afhangen van de mate waarin de overheid de stimuleringskranen opent.

Begin van een wilde rit

Ondertussen gooien de oplopende geopolitieke spanningen tussen Amerika en China en het wereldwijde protectionisme zand in de raderen van de handel. Hoewel sommige economieën in Azië profiteren van de verplaatsing van de toeleveringsketens buiten China, wegen de dubbele investeringen en het verlies van de voordelen van specialisatie op de potentiële groei van de wereldeconomie.

Een terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis kan al die trends nog versterken. Een tweede termijn van Trump zou waarschijnlijk nog meer belastingverlagingen betekenen — en dus grotere tekorten — en een verdere escalatie van de handelsoorlog. Tegen het einde van 2024 voelt het misschien niet alsof de wereldeconomie zacht is geland, en meer als het begin van een nieuwe wilde rit.