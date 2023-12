De glazen bol: Samy Chaar (Lombard Odier) verwacht vier renteverlagingen door de Fed, van elk 25 basispunten

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Samy Chaar, de hoofdeconoom van de private bank Lombard Odier.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Recente macrotrends bevestigen dat:

1/ het desinflatiemomentum sterk blijft,

2/ meer desinflatie in het verschiet ligt,

3/ groei en werkgelegenheid veerkrachtig blijven, en

4/ het tegen het eerste kwartaal van 2024 tijd is een herijking van het monetaire beleid te overwegen.

“De belangrijkste elementen die al werkelijkheid zijn geworden en die pleiten voor verdere desinflatie tot 2024 zijn: de schokken van de energiekosten en de goedereninflatie zijn afgenomen, een strak monetair beleid heeft de rentegevoelige delen van de economie afgeremd, de diensteninflatie is gedaald en de loonstijging is gematigd. Natuurlijk moet er meer vooruitgang worden geboekt bij het terugdringen van de huurinflatie en het in de hand houden van de groei van de consumentenvraag. Over het algemeen betekent het langzame pad naar een lagere inflatie en een aanhoudende groei dat centrale banken hun beleid moeten aanpassen.

“Tijdens het Federal Open Market Committee (FOMC) van december gingen de opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell verder dan alleen het erkennen van de tot nu toe geboekte vooruitgang, want hij klonk ook optimistisch over de weg voorwaarts. Het belangrijkste is dat hij niet probeerde terug te komen op de huidige marktverwachtingen voor aanzienlijke renteverlagingen volgend jaar. Wij zien dat als een krachtig signaal dat de Fed eerder dan verwacht zal overgaan tot renteverlagingen.

“Samen met de bemoedigende cijfers hebben die ontwikkelingen ertoe geleid dat we onze verwachtingen voor het beleidspad van de Fed in 2024 hebben bijgesteld. We verwachten nu vier renteverlagingen van elk 25 basispunten.

“Natuurlijk is het belangrijk wat er volgend jaar met de rente gebeurt, maar wanneer de renteverlagingscyclus begint, is het van het grootste belang waar de rentetarieven van de centrale banken terechtkomen. Dat is eigenlijk een discussie over neutrale rentes, of het niveau van rentes die de economie niet versnellen of vertragen. Wij voorspellen dat die niveaus rond 3,5 procent zullen liggen in de Verenigde Staten en onder 2 procent in de eurozone. Die niveaus zouden eind 2025 bereikt moeten zijn en zouden moeten helpen de landing van de inflatieschok te verzachten.”

‘Goud zou kunnen profiteren van de verwachte renteverlagingen in de ontwikkelde markten en de veerkrachtige fysieke vraag’

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Aandelenrendementen zijn iets hoger dan onze basisscenarioverwachting van 6 procent groei van de winst per aandeel (WPA) voor de VS in 2024. Dat gezegd hebbende, zullen bescheiden negatieve herzieningen van de consensusramingen geen tegenwind vormen voor de aandelenmarkten zolang de winstgroei positief is. Ons koersdoel voor december 2024 ligt dicht bij het niveau van vandaag, gezien de scherpe rally van de afgelopen zes weken.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven in te zetten? Op welke manier?

“Vanuit een fundamenteel perspectief zou goud kunnen profiteren van de verwachte renteverlagingen in de ontwikkelde markten en de veerkrachtige fysieke vraag. Koper zal waarschijnlijk een tekort op de markt zien door onderbrekingen in het aanbod. Olie heeft te kampen met tegenwind, gezien de twijfels over het aanhoudende overaanbod.”

