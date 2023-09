Agoria: ‘Subsidiewedloop tussen EU-lidstaten moet absoluut stoppen’

Volgens de koepel van Belgische technologiebedrijven Agoria reageert de Europese Commissie te defensief. “We zijn ondertussen meer geld aan het besteden dan het hele budget van de US Inflation Reduction Act”, zegt CEO Bart Steukers.

In haar State of the Union, de start van het Europese politieke jaar, klaagde Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aan dat onze automarkt overspoeld wordt door Chinese auto’s, waarvan de prijs kunstmatig laag gehouden wordt dankzij enorme overheidssubsidies. Von der Leyen kondigde aan dat de Commissie een onderzoek start.

Subsidiewedloop tussen EU-lidstaten

Agoria hekelt dat Von der Leyen echter met geen woord rept over de onderlinge subsidiewedloop van de lidstaten, waarmee ze elkaar investeringen willen afsnoepen. “Die wedloop moet absoluut stoppen”, zegt CEO Bart Steukers aan Trends-Kanaal Z. “We zijn op dit moment bezig om Europese bedrijven van land A naar land B te verschuiven, van België naar Frankrijk of naar Duitsland.”

“Maar het is ook niet het totaalbedrag aan staatssteun dat we nu aan het geven zijn dat onvoldoende is. We zijn ondertussen méér geld aan het besteden dan het hele budget van de Amerikaanse Inflation Reduction Act.”

“Dus ik stel mij de vraag wat we dan moeten doen om bedrijven van buiten Europa naar Europa te brengen. Hoe kunnen we hen de omstandigheden geven om hier competitief te werken, het juiste latent te vinden en hier op Europese bodem aan innovatie te doen?

Chinese verontwaardiging

In China klinkt intussen een koor van verontwaardiging na de State of the Union van Ursula von der Leyen. “Puur protectionisme”, zo hekelt het Chinese ministerie van Handel in een schriftelijke reactie Von der Leyens boodschap. “Europa opent een nieuw front in een wereldwijde handelsoorlog”, klinkt het in een toonaangevende communistische krant.

Volgens de sectorfederatie van de Chinese auto-industrie hinken hun Europese concurrenten gewoon technologisch achterop.

