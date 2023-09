De Europese Commissie opent een antisubsidieonderzoek naar elektrische voertuigen die in China worden geproduceerd. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangekondigd in haar State of the Union.

In haar toespraak blikte de Commissievoorzitter terug op de voorbije vier jaar. Maar ze keek ook vooruit naar de laatste 300 dagen van de legislatuur. Veel nieuwe beleidsvoorstellen zijn niet meer te verwachten van de Commissie, maar dat betekent niet dat het dagelijks bestuur van de EU het werk nu reeds neerlegt.

Von der Leyen ging uitgebreid in op de uitdagingen waar de Europese industrie mee kampt, onder meer vanwege de oneerlijke concurrentie van China. “Ik kan vandaag aankondigen dat de Commissie een antisubsidieonderzoek opent naar elektrische voertuigen uit China”, zei ze. “Europa staat open voor concurrentie. Maar niet voor een race naar de bodem. We moeten onszelf verdedigen tegen oneerlijke praktijken.”

Kunstmatig lage prijs

Niet alleen in Europa, maar over de hele wereld worden markten overspoeld door goedkope elektrische voertuigen die in China worden geproduceerd, zei Von der Leyen. “Hun prijs wordt kunstmatig laag gehouden door gigantische overheidssubsidies. En die verstoren onze markt. We aanvaarden dit niet als het binnen Europa gebeurt, maar ook niet als het van daarbuiten komt.”

Desondanks moet de Europese Unie haar communicatielijnen met China openhouden en de dialoog blijven aangaan, sprak de Commissievoorzitter. “Er zijn ook onderwerpen waarover we kunnen en moeten samenwerken. Risicobeheersing, maar geen loskoppeling – dit wordt ook mijn aanpak met de leiders van China tijdens de EU-China-top later dit jaar.”

