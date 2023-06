Lexus, het luxemerk van Toyota, geeft de uitstervende handmatige versnellingsbak een tweede leven in zijn elektrische wagens. Het gevoel van een ouderwetse versnellingsbak wordt nagebootst, ook al is er geen sprake van schakelen bij elektrisch rijden. “Het is alsof we onze elektrische treinen met een rookkanon zouden uitrusten om een stoomtrein na te doen”, vindt autospecialist Yves Wouters.

Het gebeurt al vaker dat fabrikanten van elektrische wagens hun auto’s een kunstmatig motorgeluid geven, deels omdat het vertrouwd is, maar ook om auto’s hoorbaar te maken in het verkeer. Lexus gaat nog een flinke stap verder, want hoewel bij elektrisch rijden helemaal niet gewisseld wordt tussen versnellingen, wil het automerk er alles aan doen om de chauffeur toch dat gevoel te geven.

Lexus gaf in een video al een eerste kijk op het systeem in een aangepaste versie van zijn elektrische UX 300e-SUV. De versnellingsbak is niet aangesloten op een schakelmechanisme, zoals bij een auto met verbrandingsmotor. Hij dient als een soort virtuele joystick waarmee je de software van de wagen bedient. Als de bestuurder schakelt, regelt hij in feite de uitvoer van de elektrische koppeling naar de motor en naar Lexus. De auto maakt ook geluid; als je schakelt, klinkt het alsof de auto versnelt.

“Het is opmerkelijk”, vindt autokenner Yves Wouters van Autofans.be. “Lexus, een onderdeel van Toyota, werd jarenlang geleid door Akio Toyoda, die geen grote believer van elektrische rijden was. Dat is helemaal veranderd met de nieuwe topman, Koji Sato, die een veel modernere visie heeft.”

Op wie richt Toyota deze ontwikkeling?

YVES WOUTERS. “Toyota lijkt vooral te focussen op een nichegroep die fan van elektrisch rijden is. Het verwijst naar een sportief en prettig gevoel. Maar handmatig schakelen verdwijnt ook in de autosport steeds meer. Bovendien kunnen we oordelen dat de valse versnellingsbak auto’s minder sportief maakt, omdat hij extra gewicht toevoegt.

“De interesse van Toyota kan te maken hebben met een zeker showaspect, dat ook bij tuning hoort. Toyota heeft een heel loyale fancultuur van auto-eigenaars die hun auto’s pimpen. Daarvan is het bedrijf zich bewust en Toyota maakt tunen zelfs makkelijker voor hobbyisten. Zo voorziet het bij de GR86- en Supra-modellen standaard in de moeren waarmee spoilers en andere carrosserie-onderdelen kunnen worden bevestigd. In Europa is die tuningcultuur relatief klein, wegens de strenge regelgeving, maar dat is anders in de Verenigde Staten en in Toyota’s thuisland Japan.”

Een versnellingspook in elektrische auto’s is nieuw, maar veel merken voegen al kunstmatige motorgeluiden toe aan hun elektrische auto’s.

WOUTERS. “De elektrische Hyundai Ioniq 5N pakt binnenkort uit met een plofgeluid van de uitlaat, ook al heeft de wagen uiteraard geen uitlaat. Abarth (de sportieve tak van Fiat, nvdr) heeft zelfs een marketingcampagne gelanceerd, waarin zijn community kon stemmen voor haar favoriete motorgeluid.”

‘Ik begrijp de populariteit van een klassiek motorgeluid, maar het argument dat het geluid noodzakelijk is om veiligheidsredenen is onjuist’ Yves Wouters, Autofans.be

“Ik begrijp de populariteit van een klassiek motorgeluid, maar het argument dat het geluid noodzakelijk is om veiligheidsredenen is onjuist. Bij onze verkeersregels komt helemaal geen geluid kijken. Daarbij komt dat een elektrische auto hoorbaar is, zodra hij minstens 30 kilometer per uur rijdt. Vanaf die snelheid maken de banden en de luchtverplaatsing meer geluid dan een motor.”

Denkt u dat die trends zullen doorzetten in de automarkt?

WOUTERS. “Ik denk dat het nabootsen van een versnellingsbak geen lang leven beschoren is. Ik betwijfel of het, naast de prototypes en de concepten, ook in productie zal gaan. Het is alsof we onze elektrische treinen vooraan met een rookkanon zouden uitrusten om een stoomtrein na te doen. Het lijkt er wel op dat het valse motorgeluid bij elektrisch rijden een blijver is.”

Dit is dus een uitschuiver van Toyota, dat in vergelijking met zijn concurrenten nog niet zo ver staat met elektrische modellen.

WOUTERS. “Toyota is duidelijk nog zoekende, omdat het een bepaalde achterstand heeft als het om elektrisch rijden gaat. Het merk hield lang vast aan hybridetechnologie. Zijn eerste elektrische wagen, de bZ4X, is ook geen hoogvlieger.

Akio Toyoda, de voormalige CEO van Toyota, tijdens een trainingssessie voor de 24 Uur van de Nürburgring. Beeld: CLEMENS BILAN / AFP

“Het verhaal doet wat denken aan dat van Kodak. Dat bedrijf had zo’n sterke marktpositie dat het blind was voor de opkomst van digitale fotografie. Maar we kunnen niet zeggen dat Toyota echt een probleem heeft. Ik verwacht dat de grootste autoproducent ter wereld nog op tijd een kantelbeweging heeft gemaakt.”

Heel wat merken staan al verder dan het Japanse bedrijf. Toyota heeft ook af te rekenen met Tesla en Chinese merken.

WOUTERS. “We mogen niet vergeten dat de opkomst van elektrische auto’s buiten Europa nog lang niet zo ver staat. Europa is een relatief kleine markt voor de constructeur. In 2026 komt zijn tweede generatie van elektrische auto’s. Toyota is ook sterk gefocust op de volgende generatie van batterijen voor elektrische auto’s. De zogenoemde solid state-batterij is kleiner en laat auto’s 1.000 kilometer rijden.”