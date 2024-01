Saudi-Arabië laat de olieprijs dalen door de zwakke vraag. Beleggers namen 61.000 shortposities in op de benchmarks Brent en West Texas Intermediate. Toch is het oliekartel OPEC+ optimistisch over de rest van 2024.

De oliemarkt kent de meest sombere verwachtingen bij speculanten. Het is van maart 2023 geleden – en daarvoor van 2017 – dat de olieprijs zo vaak is geshort, weet Bloomberg. Dat wil zeggen dat beleggers massaal speculeren dat de prijs van ruwe olie zal dalen, in de hoop een rendement te behalen als die prijsdaling effectief plaatsvindt.

Olie start ook deze week goedkoper. Een vat olie van de voor Europa toonaangevende soort Brent kost nog 77,73 dollar, of 1,03 dollar goedkoper dan vrijdag. Een vat Amerikaanse WTI-olie wordt 1,07 dollar goedkoper en kost 72,74 dollar.

Zwakke vraag primeert

Handelaars wijzen naar de verlaging van de verkoopprijzen voor alle regio’s door Saudi-Arabië. Die ingreep van het staatsoliebedrijf Aramco onderstreept de zwakke wereldwijde vraagvooruitzichten voor olie. De zorgen om de zwakke vraag wegen daarmee zwaarder dan de toenemende spanningen in het Midden-Oosten en rond de Rode Zee.

De olieprijs kan later deze week nog verder onder druk komen te staan met de jaarlijkse evaluatie van twee indexen voor grondstoffen: de Bloomberg Commodity-index en de S&P GSCI-index. Analisten van Citigroup verwachten dat fondsbeheerders als gevolg 27.000 futurescontracten in ruwe olie zullen verkopen.

Langetermijnoptimisme

Aramco wil absoluut vermijden dat olievaten zich opstapelen in de opslag. Daarom vermindert het de productie met 2 miljoen vaten per dag, tenminste in het eerste kwartaal van 2024. Al zou de OPEC+, de organisatie van olieproducerende landen, die periode van productievermindering nog kunnen verlengen.

Toch klonk er in december nog vooral optimisme bij OPEC+ over de jaarverwachting rond de vraag naar olie. Het voorspelde te midden van de klimaatconferentie in Dubai dat in 2024 een recordvraag van 104,36 miljoen vaten per dag. Die vraag was “ondersteund door een veerkrachtige wereldwijde groei van het bbp”, klonk het. De toegenomen vraag zou vooral uit de niet-OESO-landen komen.

