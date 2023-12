OPEC voorspelt recordvraag voor olie in 2024

De vraag naar olie zal volgens OPEC, het kartel van olieproducerende landen, volgend jaar stijgen naar een recordvraag van 104,36 miljoen vaten per dag. Dat blijkt woensdag uit de maandelijkse schatting. De groei staat haaks op het net afgesloten klimaatakkoord in Dubai waarin de wereld wordt opgeroepen tot een “transitie weg van fossiele brandstoffen”.

Het gaat om een groei met zowat 2,2 miljoen vaten per dag. Die toenemende vraag is “ondersteund door een veerkrachtige wereldwijde groei van het bbp”, klinkt het. De toegenomen vraag zou vooral uit de niet-OESO-landen komen.

Het rapport verschijnt net op de dag dat klimaatonderhandelaars in Dubai een akkoord hebben bereikt. Daarin wordt opgeroepen tot een “transitie weg van fossiele brandstoffen”. In eerdere versies van de tekst was er nog sprake van een mogelijke uitstap (‘phase out’) uit fossiele brandstoffen, maar daar verzetten olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië en de OPEC zelf zich hevig tegen.

