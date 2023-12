Gemist? Dit waren de populairste verhalen op Trends.be dit jaar

Onze meest gelezen artikels van 2023 op Trends.be: doe er uw voordeel mee!

Het fenomeen Dacia

De Dacia Sandero was in de eerste helft van 2023 de op één na populairste wagen in België. Het merk is een fenomeen in de autosector: geen enkele andere Europese fabrikant slaagt erin zulke winstgevende en goedkope auto’s te verkopen. Het Roemeense merk van de Renault-groep wil voortgroeien, zonder prioriteit te geven aan elektrificatie. Onze reporter ging op bezoek in Boekarest: lees zijn verslag.

HOOFDKWARTIER DACIA IN BOEKAREST. © National

De 15 rendabelste warme bakkers van Vlaanderen

Bakkerij Manus is de warmebakkersvennootschap die in Vlaanderen al twee boekjaren op rij de meeste cash overhoudt aan zijn activiteiten. Dat blijkt uit een doorlichting door Trends en de financieel-economische dataverschaffer Trends Business Information.

Bekijk de ranking en lees het verhaal van Manus.

Bakkerij Manus. “Er is zeker nog een toekomst – voor wie hard wil werken.” © FRANKY VERDICKT

Wat u nog niet wist over de staatsbon

22 miljard euro heeft de staatsbon op één jaar deze zomer opgebracht in slechts een paar dagen, een record. De staatsobligatie was een ongelooflijk succes. Maar voor wie eigenlijk? Want verschillende kwesties in deze campagne zijn niet echt openbaar gemaakt.

Lees ze hier in 6 punten.

Vier alternatieven voor de staatsbon

De Belgische overheid geeft vier keer per jaar staatsbons uit. Maar spaarders hoeven daar niet op te wachten. Wij zetten enkele alternatieven, met en zonder fiscaal voordeel, voor u op een rij.

Ontdek ze hier

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

‘Wellicht komt er een nieuwe kredietcrisis’

Tikehau Capital, de Franse vermogensbeheerder met sterke banden in België, verwacht dat we aan de vooravond van een turbulente periode staan. “Een vastgoedcrisis is al begonnen, en we denken dat die even zwaar zal zijn als in de jaren negentig.”

Lees het interview

Hoe deze pensioenspaarder 17.000 euro is misgelopen

België is een land van spaarders en pensioensparen is een van de populairste formules. Maar dat er een heel ruim aanbod van pensioenspaarproducten bestaat, naast de pensioenspaarfondsen bij de bank, is nauwelijks bekend. Een verkeerde keuze kan spaarders honderdduizenden euro’s aan rendement kosten.

Lees het persoonlijke verhaal van onze redacteur

PENSIOENSPAREN “De kracht van de samengestelde intrest moet je absoluut bewaken in je pensioensparen.” © Getty Images

ChatGPT zal eerst het middenkader treffen, en snel

De hypergeavanceerde chatbot ChatGPT veroorzaakt een buzz. De toepassing van artificiële intelligentie, die een logische en geconstrueerde discussie lijkt kunnen voeren en volledige teksten kan genereren, brengt het debat over de kracht van algoritmes en hun impact op veel beroepen weer op gang.

Lees een gesprek met AI-expert Laurent Alexandre.

De beer komt eraan

Buy-and-hold ofwel kopen en bijhouden is vaak de juiste beursstrategie, maar niet altijd. Soms zelfs helemaal niet. Wie denkt in het volgende decennium slapend rijk te worden door vandaag een aandelenkorf te kopen, zal volgens ons bedrogen uitkomen. Dat lijkt een boude voorspelling, maar een uitgebreide analyse van 200 jaar beurscycli laat er weinig twijfel over bestaan.

Lees de analyse van onze beursanalist Danny Reweghs

5 redenen om meer energie op te wekken dan u verbruikt: een dak volledig bedekt met zonnepanelen

Batibouw stond in het teken van renovatie en duurzame bouwkeuzes. Door de opkomst van elektrische wagens zal de vraag naar elektriciteit toenemen. Is het verstandig om nu alvast uw hele dak met zonnepanelen te bedekken, zodat u meer opwekt dan wat strikt noodzakelijk is voor de fiscale voordelen of om aan uw verbruik te voldoen?

Lees hier wat u moet weten

Zonnepanelen op een dak in Mechelen.

Waar Telenet-klanten echt wakker van moeten liggen

Na BNP Paribas Fortis, onze kerncentrales en windparken komt met Telenet wellicht nog een ander kroonjuweel van de Belgische economie volledig in buitenlandse handen. Telenet-klanten hoeven niet te wanhopen. Zij worden niet de melkkoe van Liberty Global, tenzij de concurrentie vermindert in de Belgische telecommarkt.

Lees meer.