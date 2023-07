Spaarder moet niet wachten op staatsbon: dit zijn alvast drie alternatieven

De Belgische overheid geeft vier keer per jaar staatsbons uit. Bij de volgende uitgifte in september zou er een staatsbon op een jaar komen, die de concurrentie moet aangaan met het spaarboekje. Spaarders hoeven niet zo lang te wachten om hogere rentes te krijgen.

De Europese Centrale Bank (ECB) raadt de Belgische overheid af om de basisrente op spaarboekjes te koppelen aan de depositorente, die op 3,5 procent staat. Volgens de ECB maken banken met veel spaargeld slechts beperkt gebruik van de depositofaciliteit: 45 procent van het gedeponeerde geld komt van banken die geen spaarboekjes aanbieden. De bankentoezichthouder meent dat de winsten van de banken niet buitensporig zijn en vreest voor “onbedoelde effecten”. Lees: een nieuwe bankencrisis.

De Belgische regering werkt nu aan een nieuw idee. Ze wil een staatsbon op één jaar uitgeven, met inkomsten waar de belegger minder belastingen dan normaal op moet betalen. Concreet zou het gaan om een verlaging van de roerende voorheffing van 30 naar 15 procent. Daardoor zou de staatsbon beter kunnen concurreren met het spaarboekje. Maar er zijn ook andere alternatieven, waar u nu al kunt op intekenen.

1. Termijnrekeningen op één jaar

Een termijnrekening is een contract voor een bepaalde termijn, net zoals een staatsbon. U zet dus voor een bepaalde termijn op een rekening. Dat kan voor enkele maanden tot tien jaar zijn.

Bij Deutsche Bank valt er op termijnrekeningen met een looptijd van één jaar de allerhoogste rente te rapen, maar enkel voor grote bedragen. Tussen 100.000 en 250.000 euro bedraagt de rente 3,48 procent bruto of 2,23 procent netto. Tussen 250.000 en 500.000 euro stijgt ze naar 3,68 procent bruto, en boven 500.000 euro naar 3,78 procent bruto.

Andere hoge rentes op één jaar vindt u Izola Bank, Santander Consumer Bank, MeDirect, VDK Bank en Triodos Bank. Izola Bank, de bank van de familie Van Marcke die met een Maltese licentie opereert in België, biedt met 3,1 procent bruto het meeste, op Deutsche Bank na. Izola Bank houdt geen roerende voorheffing in. De klanten moeten dus de intresten melden in de belastingaangifte, waarna er nog 30 procent roerende voorheffing betaald moet worden.De andere banken houden die roerende voorhefffing wél aan de bron in.

De minimuminleg voor een staatsbon is 1.000 euro. Bij sommige banken kunt u al met kleinere bedragen een termijnrekening afsluiten. Bij Triodos is er een minimum van 25.000 euro en bedraagt de brutorente 2,1 procent. Daar blijft na de aftrek van de roerende voorheffing nog 1,47 procent van over.

Bij de presentatie van de halfjaarvooruitzichten voor beleggers waarschuwde hoofdstrateeg van Belfius Nicolas Deltour: “Termijnrekeningen met looptijden op korte termijn zijn valse veilige havens. Want op de vervaldag moet je je geld herbeleggen en riskeer je dat tegen lagere rendementen te moeten doen.” Hij vindt het verstandigder geld te spreiden over obligaties met verschillende looptijden. Die waarschuwing geldt even goed voor staatsbons op één jaar.

2. E-DEPO-rekening

Staatsbons zijn overheidsobligaties voor kleine beleggers, te koop bij het Agentschap van de Schuld. Het Agentschap heeft ook een rekening waarop particulieren geld kunnen storten. Die rekening is in vergelijking met een spaarrekening log en niet erg gebruiksvriendelijk. De e-DEPO-rekening is het beste te vergelijken met een termijnrekening of een staatsbon. Als u niet zeker bent dat u uw geld twaalf maanden of meer op de e-DEPO-rekening kunt laten staan, dan begint u er beter niet aan. Want als u uw geld vroeger terug wil, krijgt u helemaal géén rente. Als u uw geld achttien maanden laat staan, wordt de rente pro rata berekend en ontvangt u voor achttien maanden rente. De rente is niet stabiel en geplafonneerd:

3. Bedrijfs- en overheidsobligaties

Staatsbons zijn Belgische overheidsobligaties voor kleine beleggers, die tijdens de looptijd niet vlot verhandelbaar zijn. OLO’s zijn Belgische overheidsobligaties voor grote beleggers. Die zijn wel vlot te kopen en verkopen tijdens de looptijd. U kunt als particuliere belegger op elk moment een kooporder bij uw broker invoeren om OLO’s te kopen met kleine bedragen.

U kunt ook obligaties van andere overheden dan de Belgische overheid kopen en obligaties van bedrijven. Wanneer u obligaties op de zogenoemde secundaire markt koopt, betaalt u 0,12 procent taks op beursverrichtingen (TOB), met een maximum van 1.300 euro per transactie. Enkel transacties in OLO’s zijn vrijgesteld van deze belasting.

Belfius-hoofdstrateeg Nicolas Deltour raadt een gespreide obligatieportefeuille aan, met een lichte voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties. “Beleggers krijgen vandaag iets meer risicopremie op obligaties van Europese bedrijven dan op obligaties van Amerikaanse bedrijven.” De risicopremie is het extra rendement bovenop de zogenoemde risicovrije rente van overheidsobligaties. Die premie ligt ook boven het historische gemiddelde, volgens Deltour. Hier ligt mogelijk een unieke kans voor beleggers, want economen verwachten dat de centrale banken de rente opnieuw zullen verlagen, allicht begin 2024.