Amper een kwart van de warme bakkers verdient goed zijn brood

100.000 euro cashflow is een ondergrens.

Trends analyseerde samen met de financieel-economische dataverschaffer Trends Business Information de balansen van de categorie “detailhandel in brood en banketbakkerswerk en gespecialiseerde winkels”.

Daartoe behoren ook koude bakkers, producenten die in een industriezone bakken en hun waren via diverse winkels verkopen. Eind september 2023 waren er 1.986 bakkers, waarvan 1.208 in Vlaanderen. 749 hebben een balans neergelegd voor het boekjaar 2022 (eenmanszaken bijvoorbeeld leggen geen balansen neer). Dat aantal is gevoelig minder dan de 867 vennootschappen die in 2021 een balans neerlegden, hoewel vennootschappen dat nog altijd kunnen doen.

Daarnaast is er de categorie “detailhandel in brood, banketbakkershuiswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.” Die omvat de warme bakkers. Daarvan zijn er 131, waarvan er slechts 20 een balans hebben neergelegd. 111 zijn eenmanszaken – te weinig voor een goede statistische analyse.

Trends elimineerde de koude bakkers en onderzocht enkel de warme bakkers waarvan de winkel bij de bakkerij hoort, naast bakkers met maximaal drie winkels.

Voor Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information, is de cashflow de beste barometer om de rendabiliteit in te schatten. “Dat is de cash die aan het einde van het boekjaar overblijft, na betaling van alle kosten, waaronder ook de leninglasten en de belastingen. Een ondergrens van 100.000 euro is belangrijk. Wie een cashflow van meer dan 100.000 euro cash haalt, werkt niet voor niets. Met dat bedrag kan de warme bakker blijven investeren, groeien en eventueel een dividend uitkeren.”

