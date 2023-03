Waar Telenet-klanten echt wakker van moeten liggen

Na BNP Paribas Fortis, onze kerncentrales en windparken komt met Telenet wellicht nog een ander kroonjuweel van de Belgische economie volledig in buitenlandse handen. Telenet-klanten hoeven niet te wanhopen. Zij worden niet de melkkoe van Liberty Global, tenzij de concurrentie vermindert in de Belgische telecommarkt.

Eindelijk kwamen de verlossende woorden. ‘Vrijwillig en voorwaardelijk bod van Liberty Global in contanten.’ Het aandeel van Telenet was bijna vijf dagen geschorst op de Brusselse beurs door de toezichthouder FSMA. Dat gebeurde na een grote stijging in transacties met het aandeel, vermoedelijk omdat de onderhandelingen tussen Liberty Global en Telenet uitgelekt waren. Afgelopen dinsdag kwam dan het bericht dat Liberty Global 22 euro per aandeel biedt, om de andere aandeelhouders uit te kopen. Tien jaar geleden had het al eens geprobeerd Telenet volledig in te lijven, tegen 35 euro per aandeel, maar dat lukte niet. De andere aandeelhouders vonden Telenet toen veel meer waard.

Telenet krijgt meer tegenwind

Nu ligt de overnameprijs fors lager, omdat Telenet in een midlifecrisis is gesukkeld. Tien jaar geleden kon Telenet nog gemakkelijk groeien. In mobiele abonnementen was het toen nog de underdog. In zijn kernmarkten, vast internet en digitale televisie, had het ook nog marge om de inkomsten per klant op te drijven. Nu is het een heel ander verhaal. Telenet krijgt veel meer tegenwind. De Belgische telecommarkt groeit nog amper, de operatoren moeten marktaandeel van elkaar afpakken.

Als absolute marktleider – in Vlaanderen is nog altijd meer dan één op de twee huishouden klant – krijgt Telenet van overal speldenprikken. Consumenten zeggen hun digitale televisie op en nemen een abonnement op buitenlandse streamingdiensten. Streamz, de samenwerking tussen Telenet en DPG (VTM), kan marktleider Netflix niet bedreigen. Bovendien verliest het in vast internet marktaandeel aan Orange en Proximus. Die laatste heeft ook een voorsprong in de uitrol van glasvezelaansluitingen en kan daardoor eindelijk uitpakken met een gelijkaardig of zelfs beter aanbod in vast internet.

Telenet wordt aangevallen op zijn absolute sterkte: een superieur vast netwerk. Het moet versneld ongeveer 2 miljard euro investeren in glasvezelaansluitingen, samen met Fluvius, dat ook een deel van het Vlaamse kabelnetwerk controleert. Alleen moet die joint venture nog wachten op een Europese goedkeuring, wellicht tot deze zomer. De deal moet worden voorgelegd om te zien of de joint venture wel conform de regels is die de concurrentie in Europa moeten vrijwaren.

Voor de klanten verandert niets

Dat is vooral slecht nieuws voor de Telenet-aandeelhouders die het aandeel fors zagen zakken op de beurs en nu een fair, maar zuinig bod krijgen. Voor klanten verandert niets. Liberty Global had al de controle over Telenet, maar de concurrentie heeft de autonomie van het bedrijf ingeperkt. Het kan bijvoorbeeld nog moeilijk prijsverhogingen doorvoeren, de prijsverhoging van het afgelopen jaar werden deels tenietgedaan omdat klanten in hun abonnementen bij Telenet begonnen te snoeien.

Als je echte concurrentie wil op de Belgische markt, dan mag je niet lijdzaam toezien hoe de grote spelers de uitdagers één voor één opkopen. Luc Hindryckx, directeur-generaal van ecta

Het echte slechte nieuws voor Telenet-klanten was niet de overname door Liberty Global, maar de overname van Edpnet door Proximus, die ook vorige week dinsdag aangekondigd werd. Edpnet was samen met Orange de enige grote uitdager, vooral in vast internet, voor Proximus en Telenet in België. Maar Edpnet raakte in de problemen en stond in de uitverkoop. De afgelopen weken circuleerde al dat Proximus het hoogste bod had gedaan. De telecomwaakhond BIPT stuurde nog een verzoekschrift naar de handelsrechter die het dossier van Edpnet behandelde, om de overname door Proximus af te raden. Een verkoop aan Proximus zou de concurrentie schaden. De ondernemingsrechtbank van Dendermonde ging toch akkoord met de overname van de Belgische en Nederlandse activiteiten van Edpnet, maar Proximus heeft de buit nog niet binnen. De Belgische Mededingsautoriteit voert nog een onderzoek naar de overnameprocedure.

Leve de concurrentie op de telecommarkt

De Telenet-klant die vreest voor een te hoge telecomfactuur moet vooral hopen dat in het Edpnet-dossier beslissingen genomen worden die de concurrentie bevorderen en dat de samenwerking tussen het Vlaamse Citymesh en het Roemeense Digi Communications snel van start kan gaan. Zij worden gezien als de vierde operator, met een eigen mobiel netwerk. Zij zouden vast internet willen aanbieden, door netwerkcapaciteit te huren bij de bestaande vaste netwerken. Bij Citymesh valt te horen dat er nog geen concrete lanceringsdatum is, maar dat alles goed gaat.

“Het is goed nieuws dat Citymesh en Digi de markt betreden. België is zeker niet te klein om nog een nieuwe speler met een eigen mobiel netwerk te hebben”, zegt Luc Hindryckx, de directeur-generaal van ecta. Dat is de federatie die de belangen van alternatieve telecomoperatoren in Europa behartigt. Hindryckx leidde voordien het BIPT en heeft dus een lange staat van dienst in telecombeleid. “In Frankrijk zijn er vier grote spelers met een eigen mobiel en vast netwerk. En als je kijkt naar Free, de uitdager daar, dan heeft die dezelfde omzet als Proximus. Het is ondanks zware investeringen ook rendabel terwijl het een veel groter gebied moet afdekken. Tegelijk zijn de prijzen er lager. Als je echte concurrentie wil op de Belgische markt, dan mag je niet lijdzaam toezien hoe de grote spelers de uitdagers één voor één opkopen.”

“Proximus heeft al de hand kunnen leggen op Scarlett en Mobile Vikings. Dat was twee keer slecht nieuws voor de concurrentie in de Belgische telecommarkt en daarom zijn we ook zeer kritisch voor de overname van Edpnet. Die concurrentie is niet alleen belangrijk voor de consument. Europa heeft een divers en innovatief aanbod aan telecomdiensten nodig omdat de andere sectoren hun innovatiepotentieel maximaal te laten benutten, om Europese bedrijven maximaal te laten genieten van de voordelen van digitalisering.”