5 redenen om meer energie op te wekken dan u verbruikt: een dak volledig bedekt met zonnepanelen

Nog tot zondag kunt u de Batibouw-beurs in Brussels Expo bezoeken. Die staat in het teken van renovatie en duurzame bouwkeuzes. Door de opkomst van elektrische wagens zal de vraag naar elektriciteit toenemen. Is het verstandig om nu alvast uw hele dak met zonnepanelen te bedekken, zodat u meer opwekt dan wat strikt noodzakelijk is voor de fiscale voordelen of om aan uw verbruik te voldoen?



Door de energiecrisis is de vraag naar zonnepanelen fors gestegen. De voorbije maanden meldden installateurs een ware stormloop en ook op Batibouw laten ongetwijfeld veel mensen een offerte maken. De toekomst is elektrisch. Met de opkomst van de elektrische wagen zal het verbruik van gezinnen de komende jaren alleen maar stijgen. Is het dan hoog tijd voor een futureproof investering in hernieuwbare energie? Kortom: is het interessant om in een keer een dak vol met zonnepanelen te leggen, zodat u meer stroom opwekt dan u momenteel verbruikt?

1. Terugverdientijd blijft kort

Vorig jaar maakte Kris Voorspools van 70Gigawatt Consulting bij Trends de berekening. Conclusie: de terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen is sterk verkort als gevolg van de hogere energieprijzen. Een gezin dat vorig jaar 11 panelen op zijn dak legde, net genoeg om aan zijn verbruik te voldoen, verdient die investering terug na 4,9 jaar. Wie koos voor een dak vol met panelen, ofwel 22 stuks die samen dubbel zoveel opwekken dan wat nodig is voor je eigen verbruik, heeft evengoed na 5,2 jaar zijn geld terugverdiend.

Intussen is de premie voor zonnepanelen die de Vlaamse overheid betaalt, gehalveerd. De terugverdientijd is daarmee toegenomen tot 5,7 jaar, zowel voor het gezin dat 11 panelen legt als voor het huis waar 22 panelen liggen. Bij die berekening betalen ze 18,61 cent per kilowattuur (kWh) voor de afname van stroom en krijgen ze 10,95 cent per kWh voor de stroom die ze terugsturen naar het net.

Berekening over de terugverdientijd van zonnepanelen

2. Futureproof

Maar wie koos voor een dak vol met panelen blijft na die kleine zes jaar wel achter met panelen die samen 8.000 kWh per jaar kunnen opwekken, in plaats van het andere gezin dat 4.000 kWh opwekt. Bij die berekening betalen ze 18,61 cent/kWh voor de afname van stroom en krijgen ze 10,95 cent/kWh voor de stroom die ze terugsturen naar het net. Er zit bij dat gezin met 22 panelen nog marge op hun verbruik in de toekomst.

Stel, het gezin ruilt op termijn zijn gasaansluiting en benzinewagen in voor een warmtepomp en een elektrische auto. De warmtepomp heeft in dit voorbeeld 2.450 kWh aan stroom per jaar nodig om het huis te verwarmen. De elektrische auto verbruikt 15 kWh per 100 kilometer en rijdt 10.000 kilometer per jaar, goed voor een jaarverbuik van 1.500 kWh. Als het gezin voorheen 4.000 kWh verbruikte per jaar, dan is de stroomafname nu gestegen tot 7950 kWh. Hun 22 panelen wekken op dat moment net genoeg op gezien hun energiebehoefte. Een gezin met maar 11 panelen moet in deze situatie fors meer stroom aftappen van het net, waardoor de elektriciteitskosten opnieuw toenemen.

‘Nieuwere panelen zullen in de toekomst mogelijk iets meer opwekken, maar daar lopen we toch aan tegen technische limieten’ professor Jan Capelle van de KU Leuven

3. De technologie evolueert (niet te snel)

Als je de berekening maakt, lijkt het voor iedereen die de investering kan betalen haast een no-brainer om het dak vol met panelen te leggen. Een aspect dat consumenten er toch van kan weerhouden, is de snelheid waarmee de technologie van zonnepanelen evolueert. In een paar jaar tijd is de capaciteit die één paneel kan opwekken, toegenomen. Maar toch is er op technisch vlak “geen reden om te wachten met je investering”, hoort Trends bij professor Jan Capelle van de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in elektrische energiesystemen en -toepassingen.

“Nieuwere panelen zullen in de toekomst mogelijk iets meer opwekken, maar daar lopen we toch aan tegen technische limieten. In de komende jaren verwachten we geen grote doorbraken waardoor nieuwe panelen het wachten waard zijn. Elke maand dat je dus zou wachten op betere panelen, maakt dat je een potentiële opbrengst misloopt, vermits die nieuwere panelen ook niet significant meer zullen opwekken.”

Capelle wijst ook naar de stijgende vraag naar elektriciteit als een argument om een grotere investering te doen dan strikt noodzakelijk voor een premie of een korting op de gemeentebelasting. Maar de professor is geen grote voorstander van thuisbatterijen waarmee gezinnen zelf energie opslaan. “Op een goede zonnige dag heb je vijf piekuren waarin je energie opwekt. Je kan dan met een installatie van 4 kWh die dag 20 kWh opwekken, maar mensen plaatsen vandaag batterijen van 5 kWh. Dan pomp je nog steeds 15 kWh in het net. En later heb je misschien een elektrische auto in de garage staan die 60 kWh kan opslaan. Je legt dus het best zo veel mogelijk panelen, maar investeringen in batterijen zijn minder interessant”, aldus Jan Capelle.

4. Hoge energieprijzen voor de lange termijn

Wat mogen we de komende tijd verwachten van de energieprijzen? Wie zelf stroom opwekt, haalt het meeste uit zijn investering op het moment dat de prijzen hoog zijn. De afgelopen maanden daalde de prijs voor elektriciteit, maar gezinnen betalen nog steeds flink meer vergeleken met de nettarieven die we voor de energiecrisis gewend waren.

Hoge prijsschommelingen zijn een blijver, ook de komende jaren, dat zegt Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt Energie. “We kunnen verwachten dat de prijzen ook op lange termijn relatief hoog blijven en weer kunnen stijgen. We gaan ook in de komende jaren meer energie verbruiken: kijk maar naar je auto, de keuze voor een warmtepomp. Dat zet de prijzen onder druk en prijsschommelingen blijven frequent voorkomen.”

Bolt Energie is een bedrijf dat afnemers van stroom in contact brengt met lokale opwekkers. Het koopt bijvoorbeeld stroom bij de boer die een grote investering in zonnepanelen heeft gedaan en het betaalt die persoon tegen groothandelprijzen. “We kunnen kleine bedrijven ook begeleiden bij dat investeringsproces. We helpen hen om financiering te vinden en brengen hen in contact met technische partners. We willen in de toekomst nog meer inzetten op die begeleiding, om zo de energietransitie in ons land mee te helpen versnellen. Mensen hebben wel een contract van groene stroom, maar de energie wordt elders opgewekt. Op Malta en Luxemburg na is België het EU-land dat de minste hernieuwbare energie opwekt.”

Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt Energie

5. Wachten op waterstof?

Een opkomende technologie die ook een plaats op onze daken wil veroveren, is die van waterstofpanelen. Het Belgische bedrijf Solhyd uit Bierbeek is een van de pioniers in die technologie. Hun panelen gebruiken zonne-energie om met behulp van een membraan en een katalysator watermoleculen in de lucht op te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt afgevoerd via een pijpleiding, zodat die energie kan worden opgeslagen onder druk. Waterstoftechnologie is overal ter wereld nog volop in ontwikkeling, maar het is een belangrijk voordeel dat de energiebron kan worden opgeslagen voor in de wintermaanden. Dat lukt beter dan bij zonne-energie.

‘Ik werk al meer dan tien jaar aan de technologie voor waterstofpanelen en we zijn nog steeds enkele jaren van een product verwijderd. Wie tien jaar geleden in zonnepanelen investeerde, heeft dat geld al veelvuldig terugverdiend’ Jan Rongé, CEO van Solhyd

Trends sprak met Jan Rongé, de CEO van Solhyd, een Belgisch bedrijf dat tegen 2030 zijn eerste waterstofpanelen wil leveren, in de eerste plaats aan bedrijven, maar ook aan consumenten. “Het is nog steeds niet zo praktisch voor gezinnen om straks waterstof onder hoge druk op te slaan vlak bij hun woning. Solhyd is daarom voornamelijk gericht op de zakelijke markt.”

Rongé benadrukt dat de ontwikkeling van waterstof mensen er zeker niet mag van weerhouden om al te investeren in hernieuwbare energie. “Ik werk al meer dan tien jaar aan de technologie voor waterstofpanelen en we zijn nog steeds enkele jaren van een product verwijderd. Wie tien jaar geleden in zonnepanelen investeerde, heeft dat geld al veelvuldig terugverdiend en dat zal ook nog de komende jaren zo zijn. In het slechtste geval kun je na de terugverdientijd je panelen verwijderen en ze tweedehands doorverkopen. Onze waterstofpanelen zijn trouwens straks compatibel met bestaande zonnepanelen.”

