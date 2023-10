Tikehau Capital, de Franse vermogensbeheerder met sterke banden in België, verwacht dat we aan de vooravond van een turbulente periode staan. “Een vastgoedcrisis is al begonnen, en we denken dat die even zwaar zal zijn als in de jaren negentig.”

“Ze zijn echt heel goed.” Dat zegt een topman van een grote finan- ciële instelling over Tikehau Capital. De Franse groep, die volgend jaar haar twintigjarige bestaan viert, heeft een mooie positie verworven in de sterk concurrentiële wereld van het vermogensbeheer. Tikehau is gespecialiseerd in alternatieve activaklassen zoals private equity, private debt, vastgoed, infrastructuur, enzovoort.

In februari investeerde een filiaal van Patrinvest (het patrimoniale vehikel van Alexandre Van Damme, een van de families achter AB InBev) 400 miljoen euro in Tikehau Capital Advisors, de holding boven het beursgenoteerde Tikehau Capital. Twee jaar geleden werd Tikehau Capital aangewezen als beheerder van het Belgian Recovery Fund. Dat fonds moet Belgische bedrijven ondersteunen die te lijden hadden onder de coronacrisis.

De banden tussen de Franse financiële onderneming en België zijn al jaren heel sterk. De Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) van Albert Frère was in 2006 een van de eerste aandeelhouders. Ook Luc Bertrand (Ackermans & van Haaren), de familie du Monceau (GIB Group), Christian Dumolin (Koramic) en Léon Seynave (ex-Mitiska) staken de instelling geld toe.

Enkele weken geleden injecteerde Tikehau Capital 120 miljoen euro in Biobest. Dat bedrijf uit Westerlo, gespecialiseerd in biologische gewasbescherming, maakt deel uit van de beursgenoteerde groep Floridienne. “In totaal heeft Tikehau Capital over de voorbije vijf jaar een half miljard euro in België geïnvesteerd, waarvan de helft in private equity”, vertelt Antoine Flamarion, een van de twee oprichters van Tikehau Capital.

Hoe is Tikehau Capital tot stand gekomen?

ANTOINE FLAMARION. “Ik heb het bedrijf samen met Mathieu Chabran opgericht. Wij hadden elkaar leren kennen bij Merrill Lynch in Parijs. Tikehau Capital is ons gezamenlijk ondernemersavontuur. Wij zijn gestart van nul. Matthieu en ik hebben in 2004 400.000 euro van onze spaarcenten op tafel gelegd (op een totaal startkapitaal van 4 miljoen euro, nvdr). Daarna zijn we snel beginnen te investeren, vooral in zaken die niet voor de hand lagen. Onze eerste investering was de vlooienmarkt van Saint-Ouen in Parijs. Vandaag zijn we actief in vijftien landen en beheren we 41 miljard euro aan activa.”

Wij trachten in elk land waarin we starten een merk op te bouwen. Dat vergt tijd. Het helpt als je je kunt associëren met vermogende families

U bent heel vroeg naar België gekomen. Waarom?

FLAMARION. “We doen sinds 2006 zaken met Belgische investeerders. De belangrijkste onder hen was de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) van Albert Frère, die in 2006 aandeelhouder geworden is. We hebben vooral gepraat met Gilles Samyn, maar Frère, die toen 80 was, wilde die ‘twee financiers in korte broek’ persoonlijk zien. En dus zijn we naar Loverval gegaan.”

Jullie hebben Albert Frère persoonlijk ontmoet?

FLAMARION. “Ja, en hij heeft ons veel geholpen. Hij investeerde 10 miljoen euro in de overkoepelende maatschappij Tikehau Capital Advisors, waardoor hij een belang van 50 procent verwierf. Dat hebben wij in 2010 teruggekocht. Daarnaast investeerde hij 20 miljoen euro in Tikehau Capital. En toen we startten met fondsenbeheer (Tikehau Investment Management) engageerden zijn mensen zich om geld te stoppen in de eerste fondsen. Een engagement dat, gespreid over verschillende jaren, 110 miljoen euro vertegenwoordigde. Wij hebben geluk gehad met de mensen die in ons geloofden in de eerste groeifase van het bedrijf.”

Partnerships met families zijn belangrijk voor Tikehau?

FLAMARION. “Wij trachten in elk land waarin we starten een merk op te bouwen. Dat vergt tijd. Het helpt als je je kunt associëren met vermogende families. Grote institutionele investeerders hebben is lovenswaardig, maar families helpen de juiste toon aan te slaan als je op een nieuwe markt komt. Zij zijn ingebed en vertrouwd met de lokale economie, en werken met een langetermijnhorizon, wat in de financiële industrie redelijk zeldzaam is. Families kunnen investeringskansen aanbrengen en helpen je fouten te voorkomen. Zij kennen ook de sectoren waarin wij investeren. Het gebeurt niet vaak dat wij een transactie doen zonder dat we hun oordeel vragen.”

ANTOINE FLAMARION “Albert Frère, die toen 80 was, wilde die ‘twee financiers in korte broek’ persoonlijk zien.” © GF

Uw devies is ‘Create, not compete’. Wat betekent dat?

FLAMARION. “Ik verwijs graag naar onze investeringen in de energietransitie. Daarmee zijn we gestart in 2014, en in 2018 hebben we een versnelling hoger geschakeld. Daartoe zijn we in zee gegaan met TotalEnergies. Wat die groep op dat domein doet, is ongelooflijk. In Frankrijk begrijpt men dat niet altijd even goed, maar TotalEnergies is wereldwijd de belangrijke investeerder in hernieuwbare energie. Wij hebben samen een eerste fonds opgericht, waarmee we 1,4 miljard euro opgehaald hebben. Vandaag lanceren wij een tweede fonds, waarmee we mikken op 3 miljard euro.”

Waar wilt u met Tikehau Capital naartoe?

FLAMARION. “Ons doel is een Europese leider in het beheer van alternatieve activa te worden. De sector van het vermogensbeheer zal alleen maar groeien. We worden met zijn allen steeds ouder, er zijn steeds meer mensen op de planeet, waardoor er steeds meer spaargeld is. Aan de andere kant groeit de vraag naar investeringen, bijvoorbeeld in de energietransitie, cyberveiligheid, enz. Onze rol is de brug te maken tussen het wereldwijde spaargeld en de investeringsbehoeften van de reële economie.”

Kunt u concurreren met de gevestigde spelers?

FLAMARION. “Tot 2008 werd de financiële wereld beheerst door banken en verzekeraars. Vandaag zie je steeds meer nieuwe spelers. Kijk naar een onderneming als de Nederlandse betalingsspecialist Adyen, die een marktkapitalisatie van meer dan 20 miljard euro vertegenwoordigt. In vermogensbeheer is Blackstone in omvang groter geworden dan Goldman Sachs. Vermogensbeheer valt steeds meer uiteen in twee categorieën: klassiek beheer (waarbij geïnvesteerd wordt in genoteerde aandelen of obligaties) en alternatief beheer (waarbij geïnvesteerd wordt in private equity, private debt, vastgoed, of specifieke niches zoals hoogrentende obligaties). Alternatief vermogensbeheer is ontstaan in de VS met KKR en Blackstone, maar in Europa zijn er nog maar heel weinig spelers. Tikehau Capital wil die lacune vullen.”

We staan aan de vooravond van een turbulente periode. Maar er zullen zich ook investeringskansen aandienen

Hoe ziet u de financiële markten evolueren?

FLAMARION. “Het soepele monetaire beleid van de centrale banken heeft geleid tot een grote geldcreatie. Maar dat geld is niet in de reële economie terechtgekomen. Het heeft vooral de waarde van bepaalde financiële activa opgeblazen. Sinds anderhalf jaar is de wereld echter veranderd. De centrale banken zijn overgeschakeld op een restrictief beleid en hebben de rente snel opgetrokken. Wij denken dat dit significante schokken zal veroorzaken. Wellicht komt er een kredietcrisis, die vooral zal wegen op iedereen met een zware schuldenlast. Denk aan de buy-outs die gefinancierd zijn met geleend geld, infrastructuurinvesteringen, vastgoed, enzovoort. Een vastgoedcrisis is overigens al begonnen en wij denken dat die even zwaar zal zijn als in de jaren negentig.”

Dat klinkt niet erg bemoedigend?

FLAMARION. “We staan aan de vooravond van een turbulente periode. Maar er zullen zich ook investeringskansen aandienen. Sommige actoren zullen liquiditeiten nodig hebben en gedwongen worden bepaalde activa te verkopen. Er zullen dus mogelijkheden zijn om geld te ontlenen, om schuldportefeuilles tegen een lagere waarde te kopen – iets wat wij in de VS al doen. Maar ik denk dat er ook kansen komen in veelbelovende sectoren zoals de energietransitie, cyberveiligheid, luchtvaart van de volgende generatie,… Wij zijn ondernemers, en dus zijn we optimistisch.”

Lees ook: