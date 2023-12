Geen Europees clubvoetbal meer op VRT, Proximus deelt rechten Champions League met Telenet

Proximus zal de uitzendrechten voor de Champions League delen met Telenet vanaf het volgende voetbalseizoen. Dat hebben de telecomoperatoren vrijdag bevestigd. VTM heeft haar deal met de Europese voetbalfederatie UEFA uitgebreid, terwijl VRT het de komende drie seizoenen moet doen zonder Europese clubwedstrijden.

De komende drie seizoenen, tot 2026-2027, zullen alle matchen van de Champions League te bekijken zijn achter de respectievelijke betaalmuren van Proximus en Telenet, Pickx sports en Play Sports. Kijkers zonder abonnement kunnen terecht bij VTM, dat net als de afgelopen seizoenen topwedstrijden en Belgische ploegen brengt. Vanaf 2024 krijgt VTM naar eigen zeggen zelfs meer. Van elke drie wedstrijddagen mag het een wedstrijd naar keuze uitzenden, plus samenvattingen en omkadering. In Wallonië zijn die weggelegd voor RTL.

Het nieuwe competitieformat van de Champions League laat 36 deelnemende ploegen toe in plaats van 32. Dat betekent meer matchen, in totaal ongeveer tweehonderd. Dat en de inflatie die de licentiecontracten onder druk zet, waren voor Proximus een belangrijke reden om de rechten te delen in de komende cyclus. “We zijn zeer tevreden”, benadrukt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Enkel Cropy Cup en WK

Telenet haalt via dochterbedrijf Play Media bovendien de exclusieve Nederlandstalige rechten binnen op de Europa League en de Conference League in Vlaanderen. Die snoept het af van VRT, die de eerste keuze had op de wedstrijden van de Belgische ploegen en de finales.

“Het klopt dat VRT vanaf september 2024 niet langer de uitzendrechten van de Europa League en Conference League voetbal heeft”, reageert VRT. “In een veranderend medialandschap waarin sportrechten zeer gegeerd zijn, is het voor ons als publieke omroep met minder middelen af en toe onmogelijk geworden om in dit soort dossiers succes te behalen.” De openbare omroep zal de komende jaren enkel nog de Croky Cup en de WK- en EK-eindrondes uitzenden.