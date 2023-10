De Franse president Emmanuel Macron reist deze week naar Centraal-Azië om Kazachstan en Oezbekistan te bezoeken. Dat zijn twee leveranciers van uranium, de stof die kernreactoren aandrijft. Macron zoekt naar partners in een gebied dat traditioneel tot de Russische invloedssfeer behoort.

De reis van Macron heeft als doel de energiebeveiliging van Frankrijk te versterken, weet Bloomberg. De inspanningen passen ook in een bredere Europese inspanning om onafhankelijk te worden van de Russische fossiele brandstoffen.

Maar er is nog een tweede motief, aldus de bronnen van Bloomberg. Het bezoek van Macron moet de voormalige Sovjetrepublieken verleiden voorbij hun afhankelijkheid van Rusland te kijken. Franse functionarissen suggereren dat de oorlog in Oekraïne de lang bestaande relaties in de regio heeft verstoord, en dat schept een kans.

Het belangrijkste bezoek op de agenda is dat aan Kazachstan, de grootste leverancier van uranium ter wereld. Vorig jaar delfde het land 43 procent van de hoeveelheid uranium die in 2022 werd gewonnen.

Franse investeringen

Frankrijk heeft al enkele grote investeringen in de regio gedaan. Het Franse nucleaire bedrijf Orano SA – voorheen bekend als Areva – exploiteert uraniumafzettingen in Kazachstan via een joint venture met het staatsbedrijf Kazatomprom.

De Franse delegatie wil de aanwezigheid van Orano in het land versterken. De Franse president zal reizen met een groep van vijftien zakelijke leiders uit de energie-, agrifood- en mijnbouwsectoren, aldus een functionaris van het Elysée. Het gaat om topmensen van het nutsbedrijf Electricité de France SA en het ingenieursbedrijf Assystem SA, dat expertise biedt bij de bouw van kernreactoren.

