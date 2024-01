Belgisch ontwikkelingsagentschap opent kantoor in Oekraïne door Russisch geld

Enabel, het ontwikkelingsagentschap van de federale regering, opent een vestiging in Oekraïne. Het budget, 150 miljoen euro, komt van belastinginkomsten uit de bevroren Russische miljarden bij Euroclear in Brussel.

Vandaag heeft Enabel twintig buitenlandse kantoren, vooral in West- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten. Binnenkort komt daar een vestiging in Oekraïne bij. Dat laat algemeen directeur Jean Van Wetter weten aan Trends. Aanvankelijk zal Enabel werken vanuit de Belgische ambassade in Kiev, om later misschien te verhuizen naar een eigen kantoor. Waar dat kantoor komt, moet nog beslist worden.

“We zijn op verkenning geweest in Tsjernihiv, een stad in het noorden van Oekraïne,” zegt Van Wetter. “Maar de uiteindelijke vestigingsplaats hangt af van de behoeften van de Oekraïense overheid en de veiligheidssituatie ter plekke. In elk geval wordt Enabel werkzaam in een regio buiten Kiev.”

De Oekraïense vestiging krijgt een budget van 150 miljoen euro. Dat is te danken aan de zowat 200 miljard euro aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel, de afhandelaar van wereldwijde effectentransacties. Door de rente-inkomsten op de Russische tegoeden betaalt Euroclear meer vennootschapsbelasting aan de Belgische overheid, die het extra belastinggeld op haar beurt overhevelt naar een nieuw Oekraïnefonds. Uit dat fonds komt het budget voor de Oekraïense vestiging van Enabel. “De bedoeling is dat geld te combineren met middelen van andere fondsen en instellingen, zoals de Europese Unie,’ zegt Van Wetter.

Belgische expertise

Het Enabel-team in Oekraïne zal ruim tien mensen tellen. Dat is vrij bescheiden. In de Enabel-vestiging in Kinshasa bijvoorbeeld werken vierhonderd mensen. Maar het Enabel-team in Oekraïne zal vooral een bemiddelende rol spelen. “Voor een project in de gezondheidszorg bijvoorbeeld kunnen we een expert van het Belgische ministerie van Volksgezondheid koppelen aan een specialist van de Oekraïense overheidsdiensten,” zegt Van Wetter.

Enabel kan ook een beroep doen op experts van andere Belgische ministeries, zoals Economie, Financiën en Defensie. Ook de Federale Politie kan specialisten leveren. “Als coördinator zorgen we voor een coherente aanpak van de Belgische hulp aan Oekraïne,” zegt Van Wetter. “Het gaat erom de beste Belgische expertise naar Oekraïne te brengen. We kunnen bogen op onze ervaring in het verleden. Zo hebben wij destijds ook geholpen met de financiële hervormingen in Griekenland. In Oekraïne zullen we ons toespitsen op gezondheidszorg, onderwijs, sociale bescherming en energie.”

