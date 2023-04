Rivalen maken Credit Suisse-bankiers het hof: ‘Het enige wat UBS te bieden heeft, is vijf jaar onzekerheid’

Het personeel behouden is de belangrijkste prioriteit bij UBS na de overname van Credit Suisse. Zwitserse concurrenten liggen op de loer.

Zwitserse private banken proberen belangrijke medewerkers en klanten weg te kapen bij Credit Suisse. Na de overname door UBS worden bankiers daar gedwongen de markt op te gaan door de sterke inkrimping van het aantal banen en de bonussen. Onder meer de Zwitserse vermogensbeheerders Julius Baer, Pictet, Lombard Odier, EFG en LGT polsen de ontevreden Credit Suisse-bankiers. Zij bieden een stabiele baan en aantrekkelijke contractpakketten.

De werknemers van Credit Suisse zagen deze maand honderden miljoenen franken aan uitgestelde bonussen verloren gaan door de overname, terwijl de Zwitserse regering ook een bevriezing van toekomstige bonusbetalingen heeft bevolen. Velen verwachten ook drastisch banenverlies, nu UBS haar grootste rivaal probeert te integreren.

“De beste mensen wachten niet”, aldus een topman van een Zwitserse topvijfbank die onderhandelt met personen bij Credit Suisse. “Dit is een zeer competitieve omgeving. Het enige wat UBS te bieden heeft, is vijf jaar onzekerheid.” Een bestuurslid bij een andere rivaal zei te weten dat een Credit Suisse-team van tien tot vijftien mensen op zoek is naar een exit. “Ze zullen samen verhuizen.”

Uitstroom

Het verlies van belangrijke werknemers zal een aanzienlijke impact hebben op hoe de gecombineerde vermogensbeheerfranchise er zal uitzien, waarschuwden sommigen. “Uiteindelijk is dit een relatiebusiness”, zegt Andreas Venditti, analist bij Vontobel, een grote Zwitserse private bank. Hij verwacht dat senior bankiers belangrijke klanten zullen meenemen als ze vertrekken. “Veel ultra high net worth individuals waren klant bij zowel UBS als Credit Suisse, omdat ze waarde hechten aan diversificatie”, zei hij.

Hij wijst ook op een bestaande uitstroomtrend: rijke klanten hebben vorig jaar netto 95,7 miljard Zwitserse frank (100 miljard euro) van rekeningen van Credit Suisse gehaald. Het hoofd van een in Genève gevestigde private bank zei dat zij een “aanzienlijke” instroom hadden gezien van hun rivaal en dat zij meer verwachten. “Als je je activa had verdeeld tussen Credit Suisse en UBS, wil je die elders verdelen, nu de twee één worden.” Ook hij zegt dat hij onderhandelt met Credit Suisse-personeel.

“Klanten zijn bezorgd over waar dit naartoe gaat”, zegt Nicole Curti, de CEO van Capital Y, een adviseur voor ultravermogende particulieren en families, en de voorzitter van de Alliance of Swiss Wealth Managers. “Het advies dat wij onze klanten geven, is diversifiëren naar privébanken als Pictet, Lombard Odier en Julius Baer, maar ook naar de Zwitserse kantonale banken”, zegt ze. Curti verwacht ook dat veel Credit Suisse-bankiers bij kleinere vermogensadvieskantoren zullen gaan werken of hun eigen bank zullen oprichten, of naar gevestigde privébanken zullen trekken.

Een adviseur van UBS zei dat het management zich nu vooral bezighoudt met de integratie van de rivaal. De gecombineerde bank zal een balans van bijna 5 miljard Zwitserse frank hebben, waarvan 3,3 miljard Zwitserse frank beheerd vermogen van de heel rijken. “De echte zorg bij UBS is de retentie in de komende zes weken voordat de deal rond is”, zegt hij.