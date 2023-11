Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett, overleden op 99-jarige leeftijd

Berkshire Hathaway, ’s werelds bekendste holding, heeft het overlijden van zijn vicevoorzitter Charlie Munger bekendgemaakt. De beleggingsveteraan maakte al naam en fortuin voor hij de rechterhand van Warren Buffett werd, maar zal toch vooral door zijn rol bij Berkshire de geschiedenisboeken ingaan.

Charlie Munger overleed dinsdag, meldt Berkshire Hathaway in een persbericht. Volgens de familie van Munger is hij vredig gestorven in een ziekenhuis in Californië. ‘Berkshire Hathaway had zijn huidige status niet kunnen bereiken zonder Charlie’s inspiratie, wijsheid en participatie’, reageerde Warren Buffett in een verklaring.

Munger was sinds 1978 de rechterhand van Buffett bij Berkshire. Munger en Buffett werden volgens de biografie van Buffett aan elkaar voorgesteld in 1959 in de Omaha Club in Omaha, de thuishaven van Berkshire. Na die eerste ’tête à tête’ begonnen ze elkaar op te bellen om urenlang verder te praten.

Munger ging op zijn 17de naar de Universiteit van Michigan en twee jaar later, in 1943, melde hij zich aan bij het leger. Het leger stuurde hem naar het California Institute of Technology in Pasadena om meteorologie te studeren. In Californië werd hij verliefd op Nancy Huggins, die in 1945 zijn vrouw werd.

De studie meteorologie maakte hij nooit af, maar hij studeerde in 1948 wel met grote onderscheiding af als advocaat aan Harvard. Daarna studeerde hij nog vastgoedrecht. In 1962 richtte hij het advocatenkantoor Munger, Tolles & Olson op en concentreerde hij zich op het beheer van investeringen bij het hefboomfonds Wheeler, Munger & Co, dat hij dat jaar ook oprichtte. Het is in hun passie voor beleggen dat Buffett en Munger elkaar vonden.

Aandeelhoudersvergaderingen

De zakelijke en vriendschappelijke relatie met Buffett hield langer stand dan Mungers relatie met zijn eerste vrouw Nancy Huggins. In 1953 liep het huwelijk met drie kinderen alweer op de klippen. Twee jaar later hertrouwde hij met een andere Nancy (Barry). Uit dat huwelijk kwamen vier kinderen. Munger bleef 54 jaar bij Nancy Barry, tot haar overlijden in 2010.

De volgende aandeelhoudersvergadering van Berkshire in mei dreigt een trieste bedoening te worden, want de interacties tussen Buffett en Munger maakten er een spektakel van dat door beleggers wereldwijd gevolgd werd. De grapjes en beleggerswijsheden van Munger zullen gemist worden. Na een omstandige uitleg van Buffett reageerde hij vaak laconiek met: ‘Ik heb daar niks aan toe te voegen.’ Een beetje zoals de oude mopperende muppets Statler en Waldorf op het balkon van The Muppet Show met elkaar omgingen.

Volgens Buffett heeft Munger zijn beleggingsstrategie verbeterd. “Hij bracht me af van het idee om steeds bedrijven te kopen die maar zo zo waren, tegen heel goedkope prijzen, wetende dat er een kleine winst in zat. Hij leerde me op zoek te gaan naar echt geweldige bedrijven, die we tegen eerlijke prijzen konden kopen,” zei Buffett in mei 2016 aan CNBC.

Continuïteit

De aandeelhouders van Berkshire moeten niet vrezen voor de continuïteit. Er ligt al enkele jaren een plan klaar. Zelfs als Buffett uiteindelijk het loodje legt, zal de erfenis van Buffett en Munger worden voortgezet. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire in 2021 onthulde de toen 97-jarige Munger blijkbaar onbedoeld een goed bewaard geheim: dat vicevoorzitter Greg Abel ‘de cultuur zal behouden’.

Begin 2023 werd zijn fortuin geschat op 2,3 miljard dollar, een pak minder dus dan de 100 miljard dollar die Warren Buffett wordt toegedicht. Sinds een mislukte operatie voor staar in 1980 ging Munger zonder linkeroog door het leven. Hij ging steevast schuil achter dikke brillenglazen.

Cryptomunten

Behalve vicevoorzitter van Berkshire was Munger ook voorzitter en uitgever van de Daily Journal Corporation. In die hoedanigheid liet hij zich in 2022 op de jaarlijkse vergadering voor de aandeelhouders ontvallen dat cryptomunten verboden zouden moeten worden.

“Ik wou dat er meteen een ban was geweest”, zei hij. “Ik bewonder China voor hun ban. Ik investeer zeker niet in crypto. Ik ben er trots op dat ik ze heb weten te ontwijken. Het is als een seksueel overdraagbare ziekte of zoiets. Ik beschouw het als minder dan minachting.”