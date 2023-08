Brouwer Duvel Moortgat is bijna 2 miljard euro waard

De brouwer achter het bekende zware blonde bier Duvel is, samen met zijn horecapanden, bijna 2 miljard euro waard. Dat blijkt uit de eerste balans van de nv PBM Holding, de vorig jaar opgerichte spilholding van de familie Moortgat.

Op 12 april vorig jaar richtten de broers Philippe (59), Bernard (57) en Michel (56) Moortgat de spilholding nv PBM Holding op. Die bleef anderhalf jaar in een waas van geheimzinnigheid gehuld, afgezien van het bijzonder fors eigen vermogen van bijna 1,7 miljard euro. In het vennootschapsdossier bij de rechtbank van koophandel zijn tot vandaag geen details te vinden over wat die 1,7 miljard euro inhoudt. De enige informatie is een document in het Belgisch Staatsblad over een inbreng in natura voor dat bedrag.

Dat raadsel is nu grotendeels opgelost, want de spilholding legde zijn eerste balans neer, voor het boekjaar van 13 april tot eind 2022. In de holding zitten twee grote belangen: de nv Duvel Moortgat, de brouwer van bekende merken als De Koninck, Duvel, La Chouffe, Liefmans en Maredsous. Het tweede belangrijke actief is de nv Moortgat Real Estate. Die vennootschap bevat vooral het horecavastgoed en groepeerde de voorbije jaren ongeveer 160 panden.

De drie broers hebben 86,22 procent van de aandelen in de brouwer en de vastgoeddochter. Hun nicht Veerle Deheegher-Baert (63) bezit de overige 13,78 procent. Alle vier zijn telgen van de vierde generatie en nazaten van Jan-Leonard Moortgat (1841-1920), die in 1871 de brouwerij oprichtte. Op basis van de financiële vaste activa in de balans van de nv PBM Holding kan een waardering op de brouwerij worden gekleefd. De brouwerij en het vastgoed staan in de boeken voor 1,694 miljard euro. Tegen de volle 100 procent geeft dat een bedrag van 1,965 miljard euro, of dus bijna 2 miljard euro.

Geen bittere nasmaak

Die 2 miljard is een fiks hoger bedrag dan wat de familie in de winter van 2013 betaalde, toen ze Duvel Moortgat van de beurs haalde. De familie Moortgat kocht toen de resterende 24 procent van de minderheidsaandeelhouders voor bijna 125 miljoen euro. Dat maakte toen een totale waardering voor de brouwer van 520 miljoen euro. Bij de beursgang in juni 1999 werd Duvel Moortgat gewaardeerd tegen 36,5 euro per aandeel, of een totale beurswaarde van geen 200 miljoen euro.

De uitkoopoperatie in de winter van 2013 gebeurde tegen 95 euro per aandeel, de hoogste koers ooit. “Met 95 euro per aandeel bieden we een prijs waarmee niemand zal verliezen”, zei CEO Michel Moortgat in oktober 2012 in Trends. “Voor ons was een uitkoopbod tegen een lagere prijs uiteraard een betere zaak geweest. Maar het is goed dat geen enkele aandeelhouder met verlies verkoopt. Als consumentenonderneming vinden we het belangrijk dat geen enkele belegger een bittere nasmaak overhoudt aan het Duvel-aandeel”.

De huidige waardering ligt een stuk boven de toenmalige prijs. Het bedrijf Duvel Moortgat ging in vergelijking met die periode ook met sprongen vooruit (zie tabel). Het parcours van CEO Michel Moortgat, die sinds 1998 gedelegeerd bestuurder van de familiale brouwer is, mag gezien worden. Duvel Moortgat werd de Belgische marktleider in speciaalbieren. Michel Moortgat werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2010. De Verenigde Staten zijn vandaag de belangrijkste markt, waar Duvel Moortgat drie brouwerijen heeft.

Beter dan AB InBev

Het gaat met de waardering van Duvel Moortgat duidelijk beter dan met die van het wereldwijde nummer één, AB InBev. In de winter van 2013, toen Duvel Moortgat zijn uitkoopbod afsloot, noteerde de koers van AB InBev 65 euro per aandeel. Het AB InBev- aandeel bleef daarna klimmen. Maar sinds de overname van het wereldwijde nummer twee, SABMiller, in het najaar van 2015 sputtert de beurskoers van AB InBev. De topkoers bedroeg 124 euro in het najaar van 2015, maar zakte onder 51euro op Maria Hemelvaartsdag. De beurswaarde van AB InBev bedraagt 89 miljard euro.

Beter verging het die andere Belgische beursgenoteerde brouwer, Brouwerij Haacht. In de winter van 2013 was de prijs per aandeel 1.300 euro waard, vandaag 2.500 euro. Het aandeel van Brouwerij Haacht wordt weliswaar weinig verhandeld. In de zomer van 2018 piekte het aandeel bovendien tegen 4.800 euro. De beurswaarde van Brouwerij Haacht, gecontroleerd door de familie Van der Kelen, bedraagt 187 miljoen euro.

Lees ook :