België was ook in het tweede kwartaal een van de landen in Europa waar vacatures het moeilijkst ingevuld raken. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Bedrijven in ons land worstelen om een vacature ingevuld te krijgen. Met een vacaturegraad van 4,6 procent moet ons land enkel Nederland (4,7 procent) voor laten. Hoe hoger de vacaturegraad, hoe moeilijker bedrijven geschikte kandidaten vinden voor een vacature

