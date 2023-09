Aantal niet-beroepsactieve werkzoekenden in Vlaanderen met 13 procent gestegen in augustus

Het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen is in augustus met 13 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, tot 213.660. Dat blijkt maandag uit cijfers van arbeidsbemiddelaar VDAB.

VDAB zegt heel tevreden te zijn met de stijging. “Ze is het resultaat van de inschrijving van steeds meer mensen die niet beroepsactief waren. De inschrijving van het aantal niet-beroepsactieven steeg maar liefst met 45 procent ten opzichte van augustus 2022”, zegt woordvoerster Joke Van Bommel.

Het gaat onder meer om mensen met een leefloon of ziekteuitkering of om inburgeraars. “Het bereiken van deze mensen is broodnodig, want het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering blijft dalen (-3 procent). Voor de meer dan 350.000 vacatures die VDAB op een jaar ontvangt, hebben we een grotere vijver van kandidaten nodig.”

Bemiddeling, opleiding of voortraject

Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 81 procent in bemiddeling bij VDAB, terwijl 11 procent bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 8 procent van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB.

De werkzoekendengraad, dat is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 6,6 procent. Dit is 0,7 procentpunt meer dan de 5,9 procent die VDAB in augustus 2022 noteerde. (Belga)