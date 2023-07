Belg Jacques de Vaucleroy voorgedragen als voorzitter van Swiss Re

De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re draagt Jacques de Vaucleroy voor als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De Belg voert die functie sinds mei al ad interim uit.

Swiss Re had in maart het vertrek van voorzitter Sergio Ermotti aangekondigd. De Zwitser ging begin april aan de slag als CEO bij de grootbank UBS. Onafhankelijk bestuurder en vicevoorzitter Jacques de Vaucleroy, die sinds 2016 zetelt in de raad van bestuur, werd naar voren geschoven als tijdelijke vervanger.

Na “zorgvuldige overweging” besliste het benoemingscomité van Swiss Re nu om de Belg definitief voor te dragen als voorzitter, met unanieme steun van de raad van bestuur. Tijdens de volgende algemene vergadering in april 2024 zullen de aandeelhouders zich erover kunnen uitspreken.

Axa en ING

Volgens Swiss Re zal de Vaucleroy zijn voorzitterschap bij de herverzekeraar als zijn belangrijkste mandaat beschouwen en “de meeste” van zijn andere zitjes in raden van bestuur opgeven.

De Vaucleroy was van 2010 tot en met 2015 directeur bij de Franse verzekeraar Axa. Daarvoor was hij aan de slag bij de Nederlandse bank ING. (Belga)