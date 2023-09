Belfius neemt extra provisies wegens toename wanbetalingen

Belfius maakte in de eerste zes maanden van 2023 een nettowinst van 479 miljoen euro. Dat is een toename met 22 procent in vergelijking met een jaar eerder. De bank steekt extra geld in haar stroppenpot voor kredietrisico’s uit vrees voor een recessie en meer wanbetalers.

Voor het eerst publiceerde Belfius resultaten op basis van de boekhoudstandaard IFRS 17. Om te kunnen vergelijken werd ook het resultaat uit de eerste zes maanden van 2022 herberekend. Dat komt in IFRS 17 uit op 394 miljoen euro. Van de halfjaarwinst van 479 miljoen euro in 2023 is 364 miljoen euro afkomstig van Belfius Bank. De verzekeringstak Belfius Insurance droeg 115 miljoen euro bij tot de groepswinst.

De productie van nieuwe kredieten daalde met 7 procent tot 11,8 miljard euro. Dat kwam vooral door de daling van de vraag naar woonkredieten met meer dan 41 procent. In bedrijfskredieten noteerde Belfius nog een toename met 15 procent. CEO Marc Raisière houdt echter rekening met een vertraging in 2024, als gevolg van de hoge inflatie en de stijgende rente. In tegenstelling tot de voorgaande jaren keert Belfius geen interim-dividend uit.

Vrees voor een recessie

Raisière vreest voor een recessie als de Europese Centrale Bank (ECB) de rente blijft verhogen. Daarom neemt Belfius maar een beperkt deel van zijn covidprovisies terug. Daarnaast legt de bank 80 miljoen euro voorzieningen aan ‘voor de grotere instroom van kredieten naar wanbetalingsstatus in het eerste halfjaar’. Dat is een pak meer dan normaal. Toch is er volgens Belfius geen sprake van een structurele verslechtering van de kwaliteit van de kredietportefeuille. Netto steekt Belfius 17 miljoen euro bij in zijn stroppenpot voor kredietrisico’s. “De ECB zou er goed aan doen een rentepauze in te lassen”, zegt Raisière.

Gisteren nog besliste de Nationale Bank van België om de contracyclische kapitaalbuffer opnieuw te activeren. Die buffer moet de weerbaarheid van de banken vergroten tegen mogelijk hoger dan verwachte kredietverliezen. Tegen 1 oktober moeten de Belgische banken een buffer van 2,3 miljard euro aanhouden boven op de minimale wettelijke kapitaalvereisten. Daarnaast wordt een andere buffer, de sectorale systeemrisicobuffer voor hypothecaire leningen, afgebouwd. Daardoor is het netto-effect voor de banken beperkter: ze moeten in totaal 1,6 miljard extra kapitaal aanhouden.

Belfius noteerde in de eerste jaarhelft van 2023 een toename van de inkomsten met 12 procent tot 1,87 miljard euro. Dat was vooral te danken aan de hogere rente-inkomsten. Die stegen met 30 procent tot iets meer dan een miljard euro. De commissie-inkomsten stabiliseerden op 378 miljoen euro. De kosten stegen met 8,5 procent tot 843 miljoen euro, als gevolg van de inflatie en de aanhoudend hoge investeringen in mensen en IT.

Degroof Petercam

De komende jaren wil de bank organisch blijven groeien, met de klemtoon op private banking en wealth management. Belfius was volgens goed ingelichte bronnen kandidaat om Bank Degroof Petercam over te nemen, maar Raisière weigert dat te bevestigen. Uiteindelijk ging het Franse Crédit Agricole met de buit lopen. Daarover wil de CEO van Belfius alleen een persoonlijke bedenking kwijt: “Ik hoop dat de families die de bank aan het buitenland verkochten het niet meer zullen hebben over het belang van een Belgisch project of een beslissingscentrum in ons land.”