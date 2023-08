Degroof Petercam komt in Franse handen

De Franse bank Crédit Agricole koopt een belang van 80 procent in Degroof Petercam. De Antwerpse redersfamilie Cigrang blijft als Belgische minderheidsaandeelhouder aan boord.

Degroof Petercam is de grootste onafhankelijke private bank en vermogensbeheerder van het land. Dat de instelling in buitenlandse handen zou vallen, was al een tijdje duidelijk. Aanvankelijk waren grootbanken als ING, Belfius en ABN Amro geïnteresseerd, maar uiteindelijk bleven nog twee kandidaten over: het Franse Crédit Agricole en het Zwitserse Julius Baer.

Het zijn de Fransen die aan het langste eind trekken. Crédit Agricole verwerft via zijn eigen vermogensbeheerder Indosuez Wealth Management een meerderheidspositie in Degroof Petercam. Er is daarover een akkoord met een aantal aandeelhouders die in totaal 59,5 procent van het kapitaal controleren en die hun aandelen verkopen. Het gaat om de families Peterbroeck, Van Campenhout, Philippson, Siaens, Schockert en Haegelsteen, en de holdings Cobepa en Marinvest. Die operatie moet volgend jaar afgerond zijn.

Daarna zal CA Indosuez Wealth een overnamebod uitbrengen op alle aandelen, met de bedoeling 80 procent van Degroof Petercam te verwerven. CA Indosuez Wealth sloot een overeenkomst met de Antwerpse redersfamilie Cigrang, die via zijn vehikel CLdN 20 procent van de aandelen van Degroof Petercam bezit en als minderheidsaandeelhouder aan boord blijft.

CLdN trad in 2011 toe tot het aandeelhouderschap van Degroof Petercam. De familie Cigrang gaf eerder aan dat ze aandeelhouder van Degroof Petercam wilde blijven en haar deelneming zelfs wilde vergroten. Volgens waarnemers leidde dat ertoe dat de genoemde grootbanken afhaakten als overnamekandidaat. Zij mikten op een volledige acquisitie en een eventuele integratie van Degroof Petercam.

Waardering boven 1,5 miljard euro

Volgens documenten op zijn website is Crédit Agricole bereid 148,03 euro per aandeel te betalen. Daarmee komt de waardering voor de totaliteit van Degroof Petercam op 1,55 miljard euro. Dat is flink boven de bedragen die eerder circuleerden. Het beurshuis Kepler Chevreux had een waardering van 1,1 tot 1,3 miljard euro naar voor geschoven.

De overnameprijs kan nog wijzigen, mocht blijken dat de kapitaalpositie van Degroof Petercam verslechtert of mocht de instelling er niet in slagen voldoende nieuwe klantenactiva aan te trekken.

Fusie was geen succes

Degroof Petercam ontstond in 2015 uit de fusie van Bank Degroof en de beurshandelaar Petercam. De fusie werd echter geen succes. Daarvoor waren de cultuurverschillen te groot en konden de verwachte schaalvoordelen niet worden gerealiseerd. Bovendien kwam de instelling in het vizier van de toezichthouders wegens falende antiwitwascontroles en zwakke IT-systemen. Aandeelhouders waren teleurgesteld door de zwakke rendabiliteit en drongen aan op een exitmogelijkheid.

Degroof Petercam staat vooral bekend als de vermogensbank en vermogensbeheerder van rijke Franstalige en Brusselse families. Vorig jaar steeg de winst met 60 procent tot 76,4 miljoen euro, het hoogste peil van de voorbije vijf jaar. Maar de totale klantenactiva daalden met 17 procent tot 71,1 miljard euro.

De belangrijkste aandeelhouders van Degroof Petercam zijn de rederij CLdN van de Antwerpse familie Cigrang (20%), de investeringsmaatschappij Cobepa (12%), en de families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, die uit de stal van Bank Degroof komen. Tot vorig jaar bundelden zij hun aandelen in een controlerende vennootschap, maar die werd met het oog op de verkoop opgedoekt. Een andere belangrijke aandeelhouder, Petercam Invest van de families Peterbroeck en Van Campenhout, controleert 21 procent. De rest van het kapitaal zit bij financiële partners, managers en personeel.

België wordt tweede thuismarkt

In een persbericht luidt het dat de alliantie van Degroof Petercam en Indosuez Wealth Management een pan-Europese leider in vermogensbeheer moet worden, die zich positioneert als een consolidator op de Europese markt. Dat betekent dat de groep mikt op verdere groei en overnames. Door het samengaan zouden de klanten “toegang krijgen tot diensten met een hoge toegevoegde waarde via de gecombineerde expertise, het internationale netwerk en de financieringscapaciteiten van de groep Crédit Agricole”.

Jacques Prost, de CEO van Indosuez Wealth Management, noemt België na de overname van Degroof Petercam zelfs “onze tweede thuismarkt”. Indosuez Wealth Management is aanwezig in meer dan tien landen en heeft 3.000 mensen in dienst. Met een beheerd vermogen van 130 miljard euro is het een van de grootste vermogensbeheerders. CA Indosuez Wealth Management heeft drie kantoren in ons land, in Brussel, Antwerpen en Gent. Degroof Petercam telt zestien kantoren in België.

