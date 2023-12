Batopin maakt bankneutrale cashautomaten sneller en veiliger

Batopin, de alliantie van de vier grootbanken die instaat voor de uitrol van neutrale geldautomaten, heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd aan zijn cashpunten.

De software is aangepast waardoor de gemiddelde tijd voor een basisverrichting is gedaald met 10 tot 15 seconden, meldt Batopin vrijdag in een persbericht.

Ook op het vlak van veiligheid zijn er aanpassingen gebeurd. Zo kregen alle grotere Cash-punten discretiewanden en discretiestickering op bijvoorbeeld ramen en vloer.

Braillestickers, QR-codes en instructievideo’s

Binnenkort krijgen alle geldautomaten ook braillestickers. Voor communicatie met de klant is Batopin voortaan ook bereikbaar via e-mail en QR-code, klinkt het nog.

“De teams blijven verder werken aan nog meer verbeteringen in de toekomst”, zegt Batopin. Op de website cash.be komen er binnenkort instructievideo’s.

“We zijn niet blind voor de maatschappelijke uitdagingen die de transitie van het betaalverkeer met zich meebrengt,” zegt CEO Jeroen Ghysel. “Maar de gebruikers van onze cashpunten kunnen op ons blijven rekenen. We blijven luisteren naar de feedback en we blijven werken aan propere en goed werkende automaten.”

De ambities van Batopin

Batopin werd enkele jaren geleden opgericht door de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. De vennootschap bouwt een netwerk van bankneutrale geldautomaten onder de merknaam Bancontact CASH uit.

Dit jaar opende Batopin tot dusver 170 cashpunten (tot 390) en 533 geldautomaten (tot zo’n 1.000).

In een gesprek met Trends sprak CEO Jeroen Ghysel afgelopen zomer de ambitie uit om in de komende twee jaar ongeveer één nieuw cashpunt per werkdag te openen. Dat moet tegen eind 2025 landen op een netwerk van circa 2.500 geldautomaten op in totaal 950 locaties.

Toegang tot cash

De toegang tot cash geld is al langer een pijnpunt in ons land. Nergens in Europa is men hier zo ontevreden over als in België, bleek vorig jaar uit een rondvraag van de Europese Centrale Bank.

Batopin verwijst vrijdag naar een bevraging van onderzoeksbureau Ipsos waaruit blijkt dat acht op tien bezoekers van een Cash-punt tevreden is over de dienstverlening.

