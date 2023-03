Het Zwitserse bankenlandschap is afgelopen weekend grondig hertekend. ’s Lands 2 rivaliserende grootbanken zijn noodgedwongen in het huwelijk moeten stappen. Het wankele en door schandalen geplaagde Credit Suisse is voor 2,8 miljard euro overgenomen door concurrent UBS. De Zwitserse centrale bank en de overheid stellen zich garant. De snelle reddingsoperatie moet de financiële markten kalmeren.