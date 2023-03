Z-Nieuws 20/03/23: Credit Suisse in armen van UBS

Het zwalpend Credit Suisse wordt in armen van UBS gedwongen. Patrick Claerhout, de bankenspecialist van Trends, wikt en weegt of de fusie tussen de Zwitserse grootbanken de onrust in de financiële sector kan sussen. En hij legt uit welke maatregelen zo’n bankencrisis zouden kunnen voorkomen. Françoise Chombar en Frank Donck, de voorzitters van de kersverse Bel 20-ers Melexis en Barco, hebben de beursdag enthousiast op gang gebeld in Brussel. Beurswaakhond FSMA waarschuwt cryptobeleggers voor de risico’s. Die beleggers blijken vaak (erg) jonge Vlamingen te zijn! CD&V stelt voor om stuntpromo’s op voeding, zoals “1+1 gratis”, te verbieden om boeren en consumenten te beschermen. Boerenbond en Unizo zijn voor, de grote winkelketens zijn tegen. De Turkse brasserieketen Big Chefs opent dit jaar 3 vestigingen in ons land. Antwerpen is als eerste aan de beurt. Het mediaanloon in Vlaanderen is 3.300 bruto. Het Gentse trainingscentrum voor robotchirurgie, de Orsi Academy, investeert bijna 4 miljoen euro en wil op korte termijn verdubbelen! / Z-Beurs met Ilse De Witte van Trends: de impact van de fusie UBS-Credit Suisse op de markten, de reactie van de goudprijs en de bitcoin, First Republic Bank zakt opnieuw diep weg en gemengde beoordelingen van nieuwe testresultaten van bimekizumab (UCB).