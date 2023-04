Sterk verschil in groei tussen eurolanden

De economie in de eurozone is in het eerste kwartaal licht gegroeid. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau. Het BBP trok met 0,1 procent aan ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen was er nog sprake van een stagnatie. Wat opvalt, zijn de grote verschillen tussen de lidstaten onderling. Terwijl Portugal behoorlijk groeit, is er een stevige krimp in Ierland en blijft Duitsland ter plaatse trappelen. De Duitse motor van de eurozone ontsnapt zo maar nipt aan een recessie.