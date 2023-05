Biotalys maakt goede resultaten van veldproeven met biologische schimmelbestrijder bekend

Het Gentse biotechbedrijf Biotalys heeft de werking van z’n eerste biologische schimmelbestrijdingsmiddel op basis van eiwitten nu ook via grootschalige veldproeven kunnen bewijzen. En dat is een doorbraak : het biologische middel kan een alternatief zijn voor chemische schimmelbestrijders, wat goed is voor het milieu. Tegen eind dit jaar hoopt Biotalys zijn Amerikaanse vergunning op zak te hebben. Voor de Europese markt is het wachten tot 2025.